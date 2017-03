Calendario Serie B/ 32^ giornata: la classifica e le partite in programma: si inizia con Cittadella Spezia

Calendario Serie B (LaPresse)

CALENDARIO SERIE B, 32^ GIORNATA: LE PARTITE IN PROGRAMMA E LA CLASSIFICA (25-26 MARZO 2017) - Ferma la serie A per gli impegni delle varie nazionali, il campionato di Serie B torna protagonista di domenica, con la 32^ giornata, che ha messo in programma appena due anticipi per la giornata di sabato, di solito dedicata alla cadetteria. Se diamo un occhio alla partite in programma spicca senza dubbio la sfida Spal-Frosinone, match che vedrà di fronte la prima e la seconda in classifica, oltre che la partita testa-coda delle graduatoria tra Verona e Pisa. Ecco di seguito tutte le gare inserite nel programma della 32^ giornata della serie B, attesa nelle giornate del 25 e 26 marzo 2017. CLICCA QUI PER VEDERE IL CALENDARIO E LA CLASSIFICA

L’apertura è riservata a Cittadella e Spezia che si trovano di fronte in casa dei veneti sabato 25 marzo alle 18.00. Per la formazione di Venturato gli ultimi due turni giocati hanno portato un pareggio casalingo contro il Perugia ed una sconfitta in trasferta ad Ascoli; la formazione ligure ha invece centrato un successo casalingo contro l’Avellino e successivamente un pareggio a Brescia. Il turno successivo presenta una trasferta a Latina per il Cittadella, mentre gli spezzini saranno ospita al Picco il Benevento. Alle 20.30 si gioca la seconda gara in programma sabato 25 marzo, tra Benevento ed Trapani: per i campani l’ultima gara giocata si è chiusa con una sconfitta a Perugia, mentre nella precedente pareggio in casa contro l’Entella. I siciliani hanno fermato nell’ultimo turno la corsa del Bari imponendosi in modo netto ed in quello precedente erano stati battuti a Terni in uno scontro salvezza. Nella giornata seguente Il Benevento si reca i casa dello Spezia, mentre per il Trapani è previsto un difficile match casalingo contro il Verona.

Domenica 26 marzo lunch match al Bentegodi tra il Verona ed il Pisa, che recentemente si è beccato ancora 3 punti di penalizzazione. I veneti di Pecchia al pareggio casalingo contro l’Ascoli, ne hanno fatto seguire un altro in trasferta, sul campo della Pro Vercelli; per la formazione di Gattuso una sconfitta in casa del Vicenza a cui ha fatto seguito il pareggio conseguito all’Arena Garibaldi contro il Latina. Turno successivo con trasferta siciliana, sul campo del Trapani, per il Verona e incontro in casa, con la Salernitana, per il Pisa.

Alle 15.00 di domenica, a Carpi è atteso il match interessante tra i padroni di casa ed il Perugia. La formazione allenata da Castori dopo il bel successo esterno ottenuto a Latina, ha perso in casa, in maniera netta, contro la Spal. Per il Perugia, al pareggio di Cittadella, ha fatto seguito un successo interno con il Benevento per 3 – 1. Per la formazione emiliana il turno successivo vede la di Ascoli, mentre il Perugia giocherà al Renato Curi contro il Vicenza. Allo stesso orario è in programma anche il match tra Latina e Pro Vercelli: la formazione di casa ha perso davanti al suo pubblico contro il Carpi e poi è andata a prendersi un punto in casa del Pisa. Per quanto riguarda la Pro Vercelli ha chiuso gli ultimi due turni con due punti all’attivo grazie ai pareggi di Novara ed in casa contro il Verona. Nella 33esima giornata i laziali saranno impegnati di nuovo in casa contro il Cittadella, con match casalingo anche per la Pro Vercelli che ospita il Bari. Sempre domenica pomeriggio all’Arechi, si affrontano la Salernitana e l’Ascoli. Per i campani si registra il bel colpo nell’ultimo turno con il successo sul campo dell’Entella, che ha dato seguito all’altrettanto importante vittoria interna nei confronti del Brescia. Per i marchigiani invece nei turni precedenti di serie B, al pareggio di Verona, ha fatto seguito la vittoria interna ai danni del Cittadella. La Salernitana sarà attesa successivamente dalla trasferta di Pisa, mentre per l’Ascoli l’impegno nel prossimo turno di campionato sarà al Del Duca contro il Carpi.

Sempre alle ore 15.00 è atteso il big match della giornata, dove si scontrano le prime due della classe ovvero Spal e Frosinone. La squadra allenata da Semplici, è in serie positiva e negli ultimi due incontri ha prima battuto il Cesena in casa e poi è andata a vincere nel derby sul terreno del Carpi, mentre per i ciociari, ricordiamo che la sconfitta a Bari è stata ampiamente riscattata con la bella vittoria contro il Vicenza al Matusa nel turno di campionato precedente. Il prossimo match della squadra ferrarese è in programma ad Avellino, ed anche per il Frosinone ci sarà una trasferta, la seconda consecutiva, al Manuzzi di Cesena. Ternana-Avellino è la gara in programma al Liberati alle 15.00 di domenica 26 marzo: per gli umbri l’ultimo turno ha portato una sconfitta contro il Cesena, che ha seguito il ritorno al successo della settimana precedente in casa contro il Trapani. Per la formazione di Novellino nelle ultime due gare si conta invece un solo punto all’attivo, quello conquistato con il pareggio interno con il Novara dopo la sconfitta precedente in casa del Spezia. Il calendario della Ternana prosegue con la trasferta in Piemonte, in casa del Novara, mentre l’Avellino ospita al Partenio la Spal.

Al Menti, nello stesso orario, si giocherà il match tra il Vicenza e il Brescia: per i biancorossi veneti dopo la vittoria casalinga contro il Pisa c’è stato lo stop esterno al Matusa di Frosinone, mentre i bresciani dopo aver perso a Salerno sono riusciti a conquistare un punto in casa contro La Spezia. Il Vicenza nel turno successivo nel calendario della serie B avrà una trasferta difficile a Perugia, mentre l’impegno del Brescia è davanti al proprio pubblico con avversari i liguri della Virtus Entella. L’ultima gara in programma domenica 26 marzo alle 15.00 è quella di Chiavari con l’Entella che ospita il Cesena, provenendo da una sconfitta interna con la Salernitana nel posticipo del 31esimo turno. In quello precedente i liguri avevano conquistato un punto, pareggiando a Benevento. Per quanto riguarda la formazione romagnola negli ultimi due incontri disputati sono arrivate la sconfitta a Ferrara e la vittoria interna con la Ternana. La Virtus Entella nel turno successivo della cadetteria sarà impegnata con l’incontro in trasferta di Brescia, mentre per il Cesena è in programma la sfida interna con il Frosinone. Il posticipo della 32esima si disputerà alle ore 20.30 di domenica 26 marzo tra Bari e Novara. La formazione pugliese ha messo in saccoccia tre punti importanti in casa contro il Frosinone, ma nella successiva giornata di campionato nella trasferta di Trapani è stata battuta nettamente dai siciliani. Il Novara è salito di due punti in classifica, pareggiando prima nel derby con la Pro Vercelli e poi ad Avellino. Gara successiva con il Bari che va a sfidare in trasferta l’altra piemontese, la Pro Vercelli, mentre per il Novara è in programma il match casalingo contro la Ternana.

CALENDARIO 32^GIORNATA SERIE B

Sabato 25 marzo 2017

Ore 18.00 Cittadella-Spezia

Ore 20.30 Benevento-Trapani

Domenica 26 marzo 2017

Ore 12.30 Verona-Pisa

Ore 15.00 Carpi-Perugia

Ore 15.00 Entella-Cesena

Ore 15.00 Latina-Pro Vercelli

Ore 15.00 Salernitana-Ascoli

Ore 15.00 Spal-Frosinone

Ore 15.00 Ternana-Avellino

Ore 15.00 Vicenza-Brescia

Ore 20.30 Bari-Novara

CLASSIFICA SERIE B - 32^ GIORNATA

Spal 58

Frosinone 56

Verona 54

Benevento 48

Perugia 47

Bari 46

Spezia 45

Novara 45

cittadella 44

Entella 43

Carpi 43

Salernitana 39

Ascoli 38

Avellino 37

Cesena 34

Pro Vercelli 34

Vicenza 33

Latina 32

Brescia 32

Pisa 30

Trapani 29

Ternana 26

© Riproduzione Riservata.