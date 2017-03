Diretta/ Italia Albania info streaming video e tv, risultato live, cronaca (Rai 1, oggi 24 marzo)

Diretta Italia Albania, LaPresse

DIRETTA ITALIA ALBANIA: STREAMING VIDEO RAIPLAY, RISULTATO LIVE E CRONACA (RAI 1 QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 GIRONE G, OGGI 24 MARZO 2017) - Italia Albania, diretta dallo sloveno Vincic questa sera, venerdì 24 marzo 2017 alle ore 20.45, sarà una sfida relativa alla quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali che si svolgeranno in Russia nel 2018. Si giocherà allo stadio Barbera di Palermo in un match in cui gli azzurri non avranno margine di errori. Solo la prima classificata dei vari gironi di qualificazione infatti avrà l'accesso diretto ai Mondiali. Le otto migliori seconde classificate dovranno invece giocarsi agli spareggi il pass per la rassegna iridata. Nel gruppo G gli azzurri si trovano al primo posto a braccetto con la Spagna, ma con una differenza reti peggiore rispetto agli iberici e con lo scontro diretto in casa già giocato, pareggiato uno a uno. A meno di una serie di goleade, la squadra di Ventura dovrà dunque vincere in Spagna senza sbagliare nessuna delle altre partite per non dover essere rimandata agli spareggi.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI DI ITALIA ALBANIA

La partita contro l'Albania guidata dal tecnico italiano De Biasi assume dunque un'importanza fondamentale. Gli albanesi hanno perso le ultime partite contro Spagna e Israele, cedendo il passo a quest'ultima selezione nel ruolo di terzo incomodo per la corsa alle prime due piazze nel girone. Il movimento calcistico albanese è comunque cresciuto moltissimo negli ultimi anni, come testimoniato dalla qualificazione agli Europei francesi dell'anno scorso, prima grande fase finale affrontata nella storia della Nazionale di calcio dell'Albania. L'Italia dovrà tenerne conto per non perdere punti che potrebbero rivelarsi decisivi nella corsa alla qualificazione.

L'Italia schiererà Gigi Buffon in porta e per il portiere juventino sarà la presenza numero 1000 fra Parma, Juventus e Nazionale maggiore, un traguardo degno di una leggenda. Da segnalare che gli esterni di fascia a centrocampo saranno estremamente offensivi, in quello che in proiezione offensiva diventerà un vero e proprio 4-2-4 per l'Italia, con l'interista Candreva a destra e il napoletano Insigne sul versante mancino. In attaccoconfermata la coppia Belotti e Immobile, con i centravanti del Torino e della Lazio che formano un tandem che finora ha visto l'Italia sempre imbattuta quando schierato titolare. Il 4-4-2 di Giampiero Ventura è dunque di fatto un 4-2-4, schieramento molto caro al Commissario Tecnico della Nazionale che ama molto schierare due ali offensive a sostegno della manovra della squadra.

Vincere sarà fondamentale, scardinando la grande organizzazione difensiva dell'Albania di Gianni De Biasi, con un 4-5-1 che nelle qualificazioni europee rese protagonista la Nazionale ma che in un girone difficilissimo come questo per i Mondiali non si sta rivelando altrettanto efficace. Pesa soprattutto la sconfitta interna contro Israele, che a risultato invertito avrebbe reso questa Italia-Albania una sorta di spareggio almeno per il secondo posto: invece ora i punti sembrano contare soprattutto solo per la formazione azzurra.

Quote schierate nettamente a favore dell'Italia con William Hill che pagherebbe 1.25 volte la posta in palio l'affermazione interna azzurra, mentre Bwin quota 5.75 l'eventuale pareggio e Paddy Power moltiplica addirittura per 13.00 il colpaccio albanese a Palermo. La diretta tv di Italia Albania sarà trasmessa naturalmente in chiaro per tutti su Rai Uno, il primo canale della Tv di Stato che è disponibile anche in HD sul canale numero 501, oppure in diretta streaming video via internet per tutti coloro che si collegheranno sul sito raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING RAI DI ITALIA ALBANIA





© Riproduzione Riservata.