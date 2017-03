Diretta/ Liechtenstein Macedonia info streaming video e tv, risultato live (oggi 24 marzo)

Questa sera andrà in scena la diretta Liechtenstein-Macedonia

DIRETTA LIECHTENSTEIN-MACEDONIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 GIRONE G, OGGI 24 MARZO 2017) – Liechtenstein Macedonia è una delle tre gare valide per le qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018 in programma questa sera per il girone G, lo stesso in cui figura anche l'Italia. Il match andrà in scena alle ore 20:45 al Rheinpark Stadion, impianto situato nella città di Vaduz, capitale del principato del Liechtenstein. La gara, che sarà diretta dall'arbitro belga Jonathan Lardot, mette di fronte le due cenerentole del raggruppamento. I padroni di casa sono ultimi con zero punti e ben quattro ko su quattro incontri disputati. I dati non lasciano spazio all'immaginazione: la selezione del ct Pauritsch ha segnato un solo gol contro i 16 subiti, con una media di 4 a partita. L'unica rete fin qui segnata è arrivata lo scorso ottobre nel match perso contro Israele e porta la firma di Maximilian Goppel.

Anche la Macedonia è ancora a quota zero punti ma gli ospiti possono vantare una migliore differenza reti rispetto agli avversari con 4 gol fatti e 11 subiti. La stella macedone è sicuramente Ilija Nestorovski, attaccante del Palermo che in Serie A ha già collezionato 10 centri stagionali in 28 partite disputate nel campionato italiano mentre in queste qualificazioni mondiali è andato a segno due volte, contro Italia e Israele.

Liechtenstein e Macedonia non hanno particolari pretese, sono già tagliate fuori da ogni discorso relativo al passaggio del turno e si affrontano soltanto per ottenere punti prestigiosi. I padroni di casa dovrebbero scendere in campo con il 4-5-1, modulo che prevede la presenza tra i pali di Jehle, difeso da una linea composta da Rechsteiner, Polverino, Kaufmann e Burgmeie. A centrocampo spazio a Hasler, Wieser, Christen, Marcel Buchel e Salanovic; in attacco spazio all'altro Buchel, Martin. La Macedonia risponde con un 5-3-2 disegnato per chiudersi e colpire in contropiede. In porta troviamo Bogatinov mentre Ristovski, Mojsov, Sikov, Ristevski e Zauta formano il pacchetto arretrato; Hasani, Ibraimi e Alioski sono i tre centrocampisti che avranno il compito di supportare Nestorovski e Pandev.

Diversi i giocatori che annoverano trascorsi nel campionato italiano: nel Liechtenstein troviamo Marcel Buchel, centrocampista dell'Empoli, mentre nella Macedonia ecco Ristovski, in prestito al Riejka ma di proprietà dello Spezia (Serie B), Pandev del Genoa e il già citato Nestorovski del Palermo. La diretta TV di Liechtenstein-Macedonia andrà in onda su Sky Sport 1 HD e Sky Supercalcio HD (canale 201 e 2016 del pacchetto satellitare) alle ore 20:45 ma soltanto all'interno di Diretta Gol; la gara sarà quindi trasmessa a ruotazione insieme ad altri match.

