Luciano Spalletti (LaPresse)

DIRETTA ROMA-ROMA PRIMAVERA INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (AMICHEVOLE, OGGI) - Roma-Roma Primavera caratterizzerà il pomeriggio di oggi, venerdì 24 marzo 2017, per i tifosi giallorossi. Infatti alle ore 15.30 si disputerà presso il centro sportivo di Trigoria questa partita amichevole organizzata in occasione della sosta del campionato per le partite delle Nazionali. Poco più di un allenamento in famiglia, ma comunque una bella occasione di passare il pomeriggio con la Roma, dal momento che l’allenatore Luciano Spalletti ha deciso di disputare questa partitella a porte aperte sia per i tifosi sia per la stampa.

Bisogna ricordare che la sosta è doppia: infatti anche il campionato Primavera è fermo perché in questi giorni si sta giocando il Torneo di Viareggio, al quale tuttavia la Roma ha deciso di non prendere parte. Ecco dunque che in questa settimana fa una pausa anche la Roma Primavera allenata da Alberto De Rossi, che di conseguenza si è messa volentieri a disposizione per questo speciale allenamento con la prima squadra, ideale ad entrambe le formazioni per conservare il ritmo partita.

Naturalmente si tratterà di una partita a ranghi ridotti, dal momento che molti giocatori della Roma sono stati convocati dalle rispettive Nazionali e per loro il problema sarà caso mai non avere problemi di affaticamento e fusi orari. Per tutti gli altri però una partita che spezza la pausa può essere preziosa, anche se non potrà certo avere l’intensità di un incontro normale: una prestazione particolarmente convincente potrebbe anzi essere anche un messaggio rivolto a Luciano Spalletti in vista dei prossimi importanti impegni della Roma in campionato e in Coppa Italia.

Porte aperte a tifosi e stampa, come si diceva, ma se non potrete recarvi a Trigoria oggi pomeriggio vi ricordiamo che Roma-Roma Primavera sarà trasmessa pure in diretta tv sul canale tematico giallorosso Roma Tv, disponibile al numero 213 della piattaforma satellitare Sky e visibile per gli abbonati pure in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go. Infine, bisogna ricordare che aggiornamenti in tempo reale su questo speciale allenamento saranno certamente disponibili anche tramite i profili ufficiali della Roma sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

