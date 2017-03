Empoli Spal/ Info streaming video e diretta tv. Probabili formazioni, risultato live (Viareggio Cup 2017)

Diretta Empoli Spal, LaPresse

DIRETTA EMPOLI SPAL: INFO STREAMING VIDEO RAIPLAY, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (QUARTI VIAREGGIO CUP OGGI) – Empoli Spal, diretta dall’arbitro Miele, è la partita in programma oggi venerdì 24 marzo alle ore 14.00 presso lo stadio Bresciani di Viareggio, valida per i quarti di finale della Viareggio Cup. Sfida in partita secca, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si ricorrerà direttamente ai calci di rigore. Dal Canto potrebbe schierare la stessa formazione vista in campo nel match contro il Milan, nella vittoria firmata per 1-0 da Damiani su calcio di rigore. Giacomel andrà a difendere la porta, mentre Seminara e Damiani andranno sulle corsie esterne. Bianchi e Pejovic cercheranno di fermare l'attacco ferrarese piazzandosi al centro della difesa. Zini, Traorè e Zappella andranno invece a comporre la linea mediana,mentre Buglio, e Bellini si piazzeranno sulle corsie laterali a supporto dell'unica punta, ovvero Manicone. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI EMPOLI-SPAL (VIAREGGIO CUP, da raiplay.it) - - - CLICCA QUI PER SEGUIRE I RISULTATI DELLA VIAREGGIO CUP 2017

Anche mister Rossi sembra avere già la soluzione pronta per questa sfida: in campo Thiam a difendere la porta, mentre Boccafoglia e Strefezza saranno i due esterni di difesa. Equizi e Cigognini andranno invece in difesa, per cercare di arginare l'attacco avversario. Shaka, Maranzino, Greselin e Picozzi andranno invece a comporre il centrocampo, mentre Di Nardo e Dellino andranno in attacco. Occhi puntati su Shaka e Dellino, autori dei goal vincenti contro Belgrano e autori di una grandissima prestazione nell'ultimo match.

Sarà una partita importantissima per entrambe le compagini, che cercheranno la storica qualificazione alle semifinali. I toscani non vincono il torneo dal lontano 2000, quando vinsero la loro unica edizione. La Spal non ha mai trionfato, quindi la squadra di Ferrara vuole trovare la vittoria. Servirà una partita di grande coraggio e di grande intraprendenza per trovare la qualificazione al turno successivo e andare in semifinale. Vedremo comunque una gara avvincente sin dai primi minuti, con tante possibilità ambo le parti. Una gara aperta e piena di emozioni, ma soprattutto assisteremo a tantissime giocate spettacolari: entrambe non hanno nulla da perdere ed entrambe possono benissimo impostare il proprio gioco sin dai primi minuti. Voglia di far bene e voglia di andare avanti, senza mai tirarsi indietro. Occhio però alla fatica e allo spettro dei calci di rigore: evitare di arrivare fin lì per poi giocare la semifinale con molta più tranquillità.

Ricordiamo infine che il match tra Empoli e Spal, quarto di finale della Viareggio Cup atteso per le ore 14.00 sarà visibile in diretta tv sulla Rai che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport +, disponibile al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Ricordiamo altresì che sarà possibile assistere all’incontro anche in diretta streaming video tramite il servizio Raiplay.it.

