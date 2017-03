Italia Albania/ Probabili formazioni: quote, ultime novità live (qualificazioni Mondiale 2018)

Probabili formazioni Italia Albania, Foto LaPresse

ITALIA ALBANIA: PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, LE ULTIME NOVITA’ LIVE - Italia Albania si gioca alle ore 20:45 di venerdì 24 marzo: torna in campo la nostra Nazionale per le qualificazioni Mondiali 2018, e lo fa al Renzo Barbera di Palermo contro Gianni De Biasi. L’obiettivo è vincere per tenere il passo della Spagna: al momento le Furie Rosse ci sono davanti per differenza reti e avranno la sfida diretta di ritorno da giocare in casa. Sia come sia il discorso legato alla qualificazione immediata non è chiuso, ma per centrarlo bisognerà prendersi i tre punti stasera contro un’Albania che, quarta in classifica - ha davanti anche Israele - corre per un difficile posto nei playoff, e già questa sera potrebbe essere tagliata fuori in caso di sconfitta. Arbitra la partita lo sloveno Slavko Vincic; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo andare a studiare dubbi e certezze dei due allenatori analizzando le probabili formazioni di Italia-Albania.

ITALIA ALBANIA: PRONOSTICO E QUOTE - Per Italia Albania, valida per il girone G delle qualificazioni al Mondiale 2018, le quote previste dalla Snai ci danno le seguenti informazioni: la vittoria dell’Italia (segno 1) vale 1,22, il pareggio (segno X) è quotato 5,50 mentre la vittoria dell’Albania (segno 2) vi permetterà di vincere 16,00 volte la somma che avrete deciso di investire.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA - Giampiero Ventura ha deciso il suo modulo: sarà il 4-2-4 e dunque un ritorno alle origini per il tecnico genovese che ha fatto di questo sistema offensivo il suo marchio di fabbrica nei primi anni in panchina (soprattutto con il sorprendente Bari 2009-2010). Solo due i dubbi legati alla squadra che vedremo in campo: entrambi riguardano la linea difensiva. Bonucci, colpito da influenza in settimana, non è al meglio e non si è allenato regolarmente: Alessio Romagnoli è in vantaggio per sostituirlo facendo coppia al centro con Barzagli. Sulla corsia destra invece è ballottaggio tra Zappacosta e Darmian: difficile dire quale dei due sia il reale favorito, mentre è praticamente certo che sulla sinistra giocherà De Sciglio. A centrocampo agiscono Verratti e De Rossi che sono una coppia ben assortita potendo garantire quantità e qualità allo stesso modo; davanti a loro ci saranno ovviamente Immobile e Belotti che per tanti anni potranno rappresentare l’attacco titolare dell’Italia. Ai lati delle due punte ci sono Candreva e Lorenzo Insigne; in particolare da tenere d’occhio la posizione di quest’ultimo, che in certe fasi della partita potrà andare a stringere giocando quasi come trequartista.

PROBABILI FORMAZIONI ALBANIA - Anche Gianni De Biasi dovrebbe avere sostanzialmente scelto la sua squadra: un 4-5-1 nel quale dovrà fare a meno di Berisha e Djimsiti che sono squalificati. In porta dovrebbe allora andare Hoxha, con una linea difensiva nella quale Hysaj e Agolli saranno i terzini mentre Veseli (che gioca nell’Empoli, senza trovare molto spazio) e Mavraj, che è in vantaggio su Ajeti, si occuperanno della zona centrale del reparto. A centrocampo si passa dai piedi di Taulant Xhaka, che gioca nel Basilea; ai suoi lati Ledian Memushaj si occuperà di dare una mano nell’impostazione mentre l’ex Parma Andi Lila giocherà prevalentemente come incontrista, potendo anche inserirsi negli spazi alla ricerca del gol. Gli esterni dovrebbero essere Roshi e Lenjani; attenzione in particolare al secondo, cresciuto molto nella sue esperienza in Francia (con Rennes e Nantes). Per il ruolo di prima punta è possibile che a spuntarla sia Bekim Balaj, che sta disputando un’ottima stagione nel campionato russo (con il Terek Groznyj); l’alternativa più credibile rimane Sokol Cikalleshi, finito a giocare in Turchia nel mese di gennaio (con l’Akhisar Belediyespor).

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA-ALBANIA

ITALIA (4-2-4): Buffon; Darmian, Barzagli, A. Romagnoli, De Sciglio; Verratti, De Rossi; Candreva, Belotti, Immobile, L. Insigne

A disposizione: G. Donnarumma, Meret, Zappacosta, Bonucci, Rugani, Astori, D’Ambrosio, Gagliardini, Parolo, Spinazzola, Petagna, Eder, N. Sansone

Allenatore: Giampiero Ventura

ALBANIA (4-5-1): Hoxha; Hysaj, Veseli, Mavraj, Agolli; Roshi, Lila, T. Xhaka, L. Memushaj, Lenjani; Balaj.

A disposizione: Shehi, Strakosha, Ajeti, Alla, Aliji, Kukeli, Abrashi, Basha, Grezda, Hyka, Latifi, Cikalleshi, Llullaku, Sadiku

Allenatore: Gianni De Biasi

Arbitro: Slavko Vincic (Slovenia)

