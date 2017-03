Maria Clotilde Benvenuti/ Arbitro donna spiata in spogliatoio dopo la gara: maxi-squalifica per tre minorenni

maria clotilde benvenuti

Rugby, spiano l'arbitro Maria Clotilde Benvenuti nello spogliatoio: squalificati per 15 mesi tre minorenni - Una bravata finita davvero male per tre ragazzini di quindici e sedici anni quella ai danni di una donna arbitro, Maria Clotilde Benvenuti. Come una delle scene di un film un pò hot degli anni '80, i tre minorenni della Nuova Rugby Roma Asd hanno cercato di spiare la donna intenta a cambiarsi, con l'obiettivo, magari, di scattare qualche foto e fare qualche filmato da mandare poi in rete. Peccato che oltre a non riuscire nell'intento, scattando solo qualche immagine dello spogliatoio vuoto, sono stati anche beccati in flagrante. È stata proprio l'arbitro, Maria Clotilde Benvenuti (che ha 18 anni e che è la sorella di Maria Beatrice, arbitro internazionale e volto televisivo di Dmax in occasione del Sei Nazioni), a beccare il terzetto malintenzionato e a svelare l'internzione dei tre, facendoli deferire dal giudice sportivo, che li ha squalificati per 15 mesi. L’episodio è avvenuto al termine della sfida del campionato Under 16 giocata al campo delle Tre Fontane tra Roma Rugby Legio Invicta XV e L’Aquila (finita 34-14). Il giudice ha squalificato i tre minorenni definendo l’episodio come aggressione nei confronti dell’arbitro, visto che si tratta di un fatto non previsto dal codice di giustizia e mai accaduto finora.

