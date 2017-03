Miami Open 2017/ Diretta Fognini Sousa, Vinci Townsend streaming video Supertennis.tv, orario (oggi)

Diretta Miami Open 2017: Fognini Sousa, Vinci Townsend, Foto LaPresse

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: FOGNINI SOUSA, VINCI TOWNSEND STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 24 MARZO 2017) - Diretta Fognini Sousa, Vinci Townsend: al torneo di tennis Miami Open 2017 è tempo di secondo turno per entrambi i tabelloni. Nel maschile si apre oggi, nel femminile si completa; come sempre il calendario dei tornei del Nord America vuole che siano le donne a iniziare con un giorno di anticipo e dunque oggi troviamo in campo Roberta Vinci che, testa di serie numero 25, ha saltato il primo turno e oggi affronta l’americana Taylor Townsend.

Classe '96, la Townsend - che, va detto, non ha un fisico propriamente da atleta - è stata una sensazione a livello juniores vincendo Wimbledon nel doppio (in coppia con Eugenie Bouchard) e raggiungendo l'anno seguente la finale nel singolare, dove è stata battuta da Belinda Bencic al termine di un match combattutissimo.

Arrivata tra le professioniste sta faticando ad emergere; qui a Miami ha comunque superato i turni di qualificazione e all’esordio nel tabellone principale ha superato la connazionale Amanda Anisimova. Chiaramente la Vinci è favorita per la vittoria; al terzo turno la tarantina troverebbe eventualmente Svetlana Kuznetsova, esattamente come accaduto - purtroppo - due settimane fa a Indian Wells.

Per quanto riguarda il tabellone maschile, dopo la bella vittoria contro Ryan Harrison Fabio Fognini sfida la testa di serie numero 30: Joao Sousa, portoghese, ha una classifica simile a quella del sanremese (numero 35 contro il 40 di Fabio) ma la differenza sta nel fatto che lui ha saltato il primo turno. I precedenti parlano comunque a favore del nostro giocatore: siamo 3-1 con Sousa che ha vinto solo il quarto di Umag, perdendo lo scorso anno a Auckland.

Un avversario tutto sommato abbordabile per Fognini, che nel sorteggio avrebbe potuto pescare qualcosa di peggio; terzo turno possibile e poi arriverebbe Marin Cilic (sempre che il croato si ritrovi, non sarà semplice contro Jeremy Chardy).

Tra gli altri big, esordio per Rafa Nadal che trova l’israeliano Dudi Sela; il maiorchino è nella parte alta di questa metà tabellone, potrebbe incrociare Dimitrov agli ottavi e ha un quarto segnato contro Milos Raonic, che apre il suo Miami Open affrontando Viktor Troicki (match da seguire). Più sotto Kei Nishikori se la vede con Kevin Anderson, e attenzione perchè al netto della classifica attuale il sudafricano è giocatore regolare e capace; da vedere anche Jack Sock, semifinalista a Indian Wells e oggi impegnato con il sorprendente giapponese Yoshihito Nishioka.

Esordio tra le donne per Angelique Kerber: impegno facile contro Ying-Ying Duan, ma la tedesca deve ritrovarsi e al terzo turno potrebbero già essere problemi contro Daria Kasatkina, che a sua volta non ha fatto bene a Indian Wells (e oggi rischia contro Shelby Rogers) ma contro la Kerber ha fatto registrare una vittoria quest’anno. Da vedere anche Simona Halep (contro la giapponese Naomi Osaka) che ha dichiarato di stare molto meglio rispetto a due settimane fa; dopo la semifinale di Indian Wells torna in campo anche Venus Williams, che affronta la ventenne brasiliana Beatriz Haddad Maia.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

