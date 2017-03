PAGELLE / Italia-Albania: i voti della partita (qualificazioni Mondiali 2018 - primo tempo)

(LAPRESSE)

LE PAGELLE DI ITALIA-ALBANIA (QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018, GRUPPO G). I VOTI DEL PRIMO TEMPO - È arrivato il momento di scoprire i voti relativi al primo tempo di Italia-Albania, match valido per le qualificazioni ai mondiali del 2018, le due squadre vanno al riposo con gli azzurri avanti per 1 a 0. A sbloccare la contesa, dopo che gli ospiti sono andati a un passo dal gol con Cikalleshi (6) e Roshi (6,5), ci ha pensato De Rossi (6,5) che ha trasformato un calcio di rigore procurato da Belotti (6,5) in seguito alla trattenuta di Basha (5) ai suoi danni, nulla da fare per Strakosha (6) che si butta dalla parte opposta rispetto a quella del pallone. L'Albania dimostra di essere pienamente in partita, prima dell'intervallo la nazionale di De Biasi andrà vicina all'1-1 con Roshi che non trova per questione di centimetri l'incrocio dei pali, poco prima Belotti (6,5) ha provato la soluzione personale anziché servire Immobile (6) libero al centro dell'area di rigore, a opporsi al centravanti del Torino ci ha pensato Strakosha rifugiandosi in corner. VOTO ITALIA 6,5 - Bene per quanto concerne il risultato ma gli azzurri sul piano del gioco e delle occasioni potrebbero fare di più. MIGLIORE ITALIA: ZAPPACOSTA 7 - Assolutamente incontenibile sulla fascia destra, per fermarlo Agolli è costretto a spendere il giallo. PEGGIORE ITALIA: BARZAGLI 5,5 - Qualche difficoltà in più del previsto a contrastare Roshi. VOTO ALBANIA 5,5 - Pur creando qualche palla gol nei pressi di Buffon gli uomini di De Biasi provano a buttarla sul piano del nervosismo cercando di provocare gli azzurri. MIGLIORE ALBANIA: ROSHI 6,5 - Assieme a Cikalleshi crea i maggiori pericoli nell'area di rigore azzurri, prima dell'intervallo va vicino al pari spaventando l'Italia. PEGGIORE ALBANIA: BASHA 5 - Troppo prevedibili le sue diagonali, provoca il rigore trattenendo Belotti in piena area davanti agli occhi del direttore di gara che non può fare finta di nulla. (Stefano Belli)

© Riproduzione Riservata.