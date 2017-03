Probabili formazioni Serie B, LaPresse

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: NEWS, GLI SCHIERAMENTI DELLE PARTITE (32^ GIORNATA, 25-26 MARZO 2017) – Nel fine settimana torna il campionato di Serie B con la 32^ giornata, undicesima del girone di ritorno. Andremo ad analizzare partita per partita le probabili formazioni che scenderanno in campo per questa giornata, con focus sugli indisponibili e su come potranno condizionare l'andamento della gara, a partire naturalmente dai due anticipi del sabato e poi i nove incontri della domenica, che caratterizzeranno questo turno in cui la Serie B, fermo il campionato maggiore, si gode una grande ribalta.

PROBABILI FORMAZIONI CITTADELLA SPEZIA - Una sfida importantissima in chiave play-off per entrambe le formazioni. Il Cittadella giocherà con il 4-3-1-2 che vedrà Alfonso in porta. Linea difensiva con Pedrelli, Pascali, Varnier e Benedetti, mentre a centrocampo ci saranno Bartolomei, Valzania e Pasa con Chiaretti trequartista alle spalle di Litteri ed Arrighini. Nello Spezia ci sarà il consolidato 4-3-3 con Chichizola in porta, Vignali, Valentini, Terzi e Migliore in difesa. A centrocampo Sciaudone, Errasti e Djokovic mentre in avanti Piccolo e Fabbrini a supporto di Granoche.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO TRAPANI - Match clou per entrambe le squadre. Benevento che giocherà col 4-2-3-1 che vedrà Gori in porta. Difesa con Gyamfi, Camporese, Lucioni e Pezzi. A centrocampo spazio per Chibsah e Viola con Ciciretti, Falco e Cisse alle spalle dell'unica punta Ceravolo. Mentre il Trapani giocherà col 4-3-1-2: in porta Pigliacelli con Maracchi, Legittimo, Pagliarulo e Colombatto in difesa. A centrocampo Rizzato, Casasola e Barillà mentre in attacco giocheranno Coronado da trequartista e Nizzetto-Jallow in avanti.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA PISA - Partita tra due nobili decadute della serie B. Verona che giocherà sempre col 4-4-2 che vedrà Nicolas portiere con Souprayen, Caracciolo, Bianchetti e Pisano in difesa. Centrocampo con Romulo, Fossati, Bessa e Zaccagni. In attacco non mancherà il tandem composto da Ganz e Siligardi. Nel Pisa Gattuso punterà sul consueto 4-3-1-2 con Ujkani in porta. Difesa a quattro con Tabanelli, Del Fabro, Milanovic e Longhi. A centrocampo giocheranno Verna, Angiulli e Di Tacchio con Mannini da trequartista. In avanti ci sarà la coppia gol con Manaj e Masucci.

PROBABILI FORMAZIONI CARPI PERUGIA - Spareggio per i play-off per entrambe le squadre. Il Carpi si presenterà col Perugia con un 4-4-2 d'attacco. Belec portiere con Struna, Lasicki, Gagliolo e Poli in difesa. Centrocampo che vedrà Fedato, Lollo, Mbaye e Letizia protagonisti. In avanti ci saranno Mbakogu e Lasagna. Perugia che viaggia a mille e che non cambierà molto. Solito 4-3-3 con Brignoli in porta, Volta, Dossena, Di Chiara e Del Prete in difesa. A centrocampo Ricci, Brighi e Acampora mentre Nicastro e Guberti saranno a supporto di bomber Di Carmine.

PROBABILI FORMAZIONI ENTELLA CESENA - Una delle gare che promette il maggiore spettacolo in serie B. La squadra di Chiavari con il suo 4-3-1-2: in porta Iacobucci mentre Baraye, Pellizzer, Benedetti e Belli saranno i difensori. In mezzo al campo spazio per Moscati, Troiano e Palermo mentre Tremolada farà da trequartista. In attacco la coppia Caputo-Catellani. Il Cesena invece vorrà vincere col suo 3-5-2. In porta ci sarà Agazzi con Donkor, Perticone e Capelli in difesa. A centrocampo Renzetti, Garritano, Kone, Schiavone e Balzano mentre in avanti largo alla coppia terribile composta da Ciano e Cocco.

PROBABILI FORMAZIONI LATINA PRO VERCELLI - Sfida salvezza fondamentale al Francioni di Latina per entrambe le squadre. Il Latina non può sbagliare e perciò si affiderà ad un offensivo 3-4-3. In porta Pinsoglio con Garcia, Dellafiore e Coppolaro in difesa. Centrocampo con Rocca, De Vitis, Mariga e Bruscagin mentre Insigne e Buonaiuto agiranno alle spalle dell'unica punta Corvia. Pro Vercelli col 4-3-1-2: in porta Provedel con Luperto, Bani, Eguelfi e Berra in difesa. A centrocampo Emmanuello, Germano e Legati mentre il trequartista sarà Vives con Aramu e Bianchi a formare la coppia d'attacco.

PROBABILI FORMAZIONI SALERNITANA ASCOLI - Match clou per la lotta ai play-off quello dell'Arechi di Salerno. Entrambe vogliono vincere per non perdere terreno. Salernitana col 4-3-3 che vedrà Gomis in porta, Perico, Tuia, Bernardini e Vitale in difesa. A centrocampo Ronaldo, Odjer e Minala mentre il tridente vedrà Improta e Sprocati a supporto della punta principale che sarà Coda. Ascoli invece che giocherà con il 4-4-2 con Lanni in porta, Almici, Augustyn, Mengoni e Mignanelli in difesa. A centrocampo Orsolini e Felicioli esterni con Addae e Bianchi interni. In avanti giocheranno i soliti Cacia e Favilli, coppia d'attacco molto temibile.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL FROSINONE - Il big match di giornata nella lotta per la serie A. Vincere vorrebbe dire avanzare verso la massima serie. La Spal giocherà col 3-5-2: in porta Meret mentre in difesa largo a Bonifazi, Cremonesi e Vicari. Lazzari e Del Grosso gli esterni di centrocampo con Arini, Castagnetti e Schiavon in mezzo. Floccari e Antenucci a formare la consueta coppia d'attacco. Frosinone invece col 3-5-2. In porta Bardi mentre in difesa giocheranno Ciofani, Ariaudo e Krajnc. Centrocampo con Sammarco, Soddimo e Maiello interni mentre Mazzotta e Fiamozzi saranno gli esterni. In avanti tandem composto da Daniel Ciofani e Dionisi.

PROBABILI FORMAZIONI TERNANA AVELLINO - La Ternana non può sbagliare, Avellino per non andare ai play-out. La formazione di Liverani giocherà con il 4-3-1-2 che vedrà Aresti in porta. Difesa con Zanon, Meccariello, Diakite e Rossi. In mezzo al campo Ledesma, Di Noia e Coppola mentre Falletti farà da trequartista. In attacco la coppia vedrà Monachello e Avenatti protagonisti. L'Avellino sempre col solito 4-4-2. In porta ci sarà Lezzerini mentre in difesa spazio per Gonzalez, Djimsiti, Jidayi e Perrotta. A centrocampo dentro Laverone, D'Angelo, Paghera e Lasik mentre in avanti la coppia composta da Ardemagni e Verde.

PROBABILI FORMAZIONI VICENZA BRESCIA - Sfida salvezza delicatissima al Menti di Vicenza. I biancorossi giocheranno col 3-5-2: in porta giocherà Amelia mentre in difesa Zaccardo, Adejo ed Esposito. In mezzo al campo spazio per Gucher, Rizzo e Signori interni mentre Pucino e Vita saranno gli esterni. In avanti la coppia formata da De Luca ed Ebagua. Brescia che invece continuerà col suo 4-3-3. In porta Minelli con Blanchard, Untersee, Prce e Coly in difesa. Centrocampo con Martinelli, Dall'Oglio e Mauri mentre in avanti tridente con Bonazzoli e Sbrissa a supporto di Caracciolo.

PROBABILI FORMAZIONI BARI NOVARA - Altra sfida delicata al San Nicola per entrambe visto che si giocano i play-off. Bari col 3-4-3 che vedrà Micai in porta, Tonucci, Suagher e Daprela in difesa. A centrocampo Basha, Macek, Capradossi e Galano con Floro Flores, Brienza e Furlan a comporre il tridente. Novara che giocherà col 3-4-1-2. In porta ci sarà Da Cosa, mentre Scognamiglio, Troest e Chiosa in difesa. Centrocampo con Kupisz, Casarini, Cinelli e Calderoni mentre il trequartista sarà Sansone. In attacco la coppia composta da Galabinov e Macheda.

© Riproduzione Riservata.