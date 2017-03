(LaPresse)

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2017, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE (5^ GIORNATA, OGGI) – Siamo giunti alla quinta giornata delle qualificazioni ai Mondiali di Russia 2018: i campionati per club si fanno da parte quindi per dare il giusto spazio alle varie nazionali, che si giocano questa sera punti pesanti, anche se ricordiamo che rimangono in calendario altre sei giornate a disposizione. Sono nove i match in programma per questa sera, dove scenderanno in campo le formazioni dei gironi I, D, e G dove troveremo anche l’Italia di Giampiero Ventura, che affronterà questa sera al Barbera l’Albania di Gianni De Blasi. Ecco allora i nostri pronostici che la nostra redazione ha stilato per le partite in programma oggi, tenuto conto di dei molteplici dati e statistiche riguardanti i singoli incontri, provando a valutare il possibile esito delle sfide

PRONOSTICO TURCHIA-FINLANDIA (GIRONE I, ore 18.00) – La prima partita in programma in questa 5^ giornata delle qualificazioni ai Mondiali è Turchia-Finlandia, attesa ad Ankara: lo storico testa a testa tra le due squadre ci segnala appena 4 precedenti recenti e due vittorie per parte ma va ricordato che l’ultimo scontro risale al 2012. Analizzando dati più recenti si ricorda che i turchi dimostrano uno stato di forma migliore, visto che negli ultimi 5 scontri è riuscita ad ottenere 4 risultati utili e una sconfitta, mentre i finlandesi hanno trovato una sola vittoria e ben 4 sconfitte. Nel girone I infine la Turchia pare comunque favorita, visto che si presenta in campo con 5 punti già a bilancio contro l’uno solo degli ospiti.

PRONOSTICO GEORGIA-SERBIA (GIRONE D, ore 18.00) – Per la partita tra Georgia-Serbia, l’ultima attesa per le ore 18.00, il pronostico pare favorevole alla formazione serba, già collocata in una buona posizione nella classifica del girone. La nazionale di Slavolijub approda al campo ostico forte degli 8 punti già messi a segno, mentre i georgiani rimangono in quinta posizione con appena 2 punti: i padroni di casa in questa 5^giornata infatti hanno recuperato solo 3 risultati utili negli ultimi 5 incontri (oltre ai due pareggi nei precedenti turni delle qualificazioni ai mondiali si conta anche un amichevole contro Uzbekistan). Darti più rassicuranti invece per la Serbia, che negli ultimi 5 match disputati ha recuperato 4 esiti utili di cui 2 vittorie, vantando quindi uno stato di forma migliore oltre che un maggior numero di gol finora segnati in questa fase del torneo.

PRONOSTICO AUSTRIA MOLDAVIA (GIRONE D, ore 20.45) – La fase serale di questa 5^ giornata di qualificazioni ai Mondiali 2018 viene inaugurata dal match del girone D tra Austria e Moldavia, il cui pronostico appare senza dubbio favorevole alla formazione di Marcel Koller. A far pendere a favore dell’Austria il pronostico vi è prima di tutto lo storico: negli ultimi 4 precedenti testa a testa tra le due nazionali, l’Austria ha vinto in 3 occasioni, fallendo solo in occasione di un match di qualificazione per gli europei nel lontano 2003. L’Austria inoltre vanta un miglior posizionamento anche nella classifica del girone D dove è terza con 9 punti, tre in più rispetto alla Moldavia, la quale però vanta uno stato di forma pari alla sua avversaria: entrambe negli ultimi 5 appuntamenti hanno realizzato due sconfitte e una sola vittoria.

PRONOSTICO IRLANDA-GALLES (GIRONE D, ore 20.45) – Viste le qualità tecniche che le rose di Irlanda e Galles possono offrire pare difficile fare un pronostico del match del girone D per la quinta giornata di qualificano ai mondiali. I padroni di casa possono infatti vantare giocatori come Long e McClean ma i gallesi hanno tra le loro file Gareth Bale, eroe della scorsa edizione degli europei di Francia. Il testa a testa tra le due formazioni porta 2 vittorie per l’Irlanda e due pareggi, inoltre la nazionale del trifoglio vanta un ottimo stato di forma, avendo vinto gli ultimi 4 scontri disputati, mentre i dragoni negli ultimi 4 match hanno realizzato 3 pareggi e un successo solo. Disparità anche nella classifica del girone D che vede l’Irlanda prima con 0 punti e il Galles terzo con 6. Da valutare nel pronostico lì ‘impatto di un Bale in grande forma dopo l’infortunio.

PRONOSTICO KOSOVO ISLANDA (GIRONE I, ore 20.45) – Dopo i successi ottenuti nella scorsa edizione degli europei di Frnacia, l’Islanda approda al match in trasferta contro il Kosovo da favorita nella 5^ giornata di qualificazione: la nazionale ospite infatti in classifica è terza con 7 punti e già due vittorie ottenute, mentre i padroni di casa sono solo sesti con un solo punto, ottenuto pareggiando con la Finlandia. Los tato di forma comunque non premia nessuna delle due formazioni in particolare: l’Islanda ha ottenuto solo due vittorie negli ultimi cinque incontri disputati, mentre il Kosovo ha vinto in amichevole contro le Far Oer di recente, per poi incappare in tre sconfitte di fila negli ultimi mesi.

PRONOSTICO CROAZIA- UCRAINA (GIRONE I, ore 20.45) – Appare difficile dare un pronostico certo per il match tra Croazia e Ucraina, squadre attese in campo alle ore 20.45 per il girone I delle qualificazioni ai Mondiali 2018. La sfida infatti si annuncia particolarmente calda e non solo per le due rose che vedremo in campo. Dando un occhio alla classifica infatti notiamo che i biancorossi sono primi in graduatoria con 10 punti e 3 vittorie già ottenute, mentre i giallazzurri sono secondi, ad appena due lunghezze di distanza. Il testa a testa tra le due formazioni poi non ci aiuta: su quattro incontri recenti sono stati registrai due pareggi e una vittoria per parte. Lo stato di forma però premia l’Ucraina, visto che negli ultimi 5 incontri disputati ha raccolto solo risultati utili, di cui 3 vittorie di fila, mentre la Croazia si trova alle spalle due sconfitte di fila.

PRONOSTICO LIECHTENSTEIN MACEDONIA (GIRONE G, ore 20.45) - Le due piccole del girone G si affrontano direttamente: Liechtenstein-Macedonia scenderanno in campo per le ore 20.45, ma pare davvero difficile, secondo gli ultimi dati scegliere un team favorito. I macedoni sono infatti quinti in classifica del gruppi con 0 punti e una differenza reti negativa di 7, mentre i padroni di casa sono sesti al momento, fanalino di coda con 0putni e una differenza reti che segna il -15. I testa a testa recenti tra le due nazionali ci ricordano appena tre precedenti, chiusi in pareggio, mentre nello stato di forma entrambe le nazionali hanno raccolto solo sconfitte negli ultimi 5 incontri disputati. Chi scegliete dunque? Noi scegliamo di puntare sulla Macedonia, dove il più atteso in campo è il bomber del Palermo Nestororvski.

PRONOSTICO ITALIA ALBANIA (GIRONE G, ore 20.45) – Benché l’Albania di De Blasi abbia fatto vedere tante buone qualità agli ultimi europei di Francia, l’Italia di Ventura scende oggi in campo al Barbera da favorita. Vediamo perché: nella classifica del girone G gli azzurri sono secondo con 10 punti e 3 vittorie già a bilancio, mentre gli albanesi sono alla quarta piazza a 4 punti di distacco; inoltre i padroni di casa registrano una differenza reti positiva, fissata sul +7, mentre gli ospiti devono ancora recuperare 2 reti per andare in pari. Oltre a questo vediamo anche lo stato di forma delle due nazionali attese in campo: l’Italia negli ultimi 5cinotr i disputati ha raccolto solo dati positivi, tra cui 3 vittorie, mentre l’Albania ha ottenuto 2 sconfitte di seguito e un pareggio.

PRONOSTICO SPAGNA-ISRAELE (GIRONE G, ore 20.45) – Pronostico già scritto a favore delle furie rosse per il match tra Spagna e Israele: a dare da discriminante nel match della 5^giornata delle qualificazioni mondiali intervengono molti dati: lo storico (due match a favore degli spagnoli su due e lo stato di forma, che vede la nazionale di Lopetegui aver raccolto 5 risultati utili negli ultimi 5 incontri, mentre gli israeliani hanno ottenuto 2 sconfitte e tre vittorie (contro le piccole del girone G). Va inoltre considerato del dare alla Spagna il titolo di favoriti del match anche le qualità della rosa, dove troviamo grandi nomi del nostro campionato europeo, come Vitolo, Morata, David Sila, Diego Costa e Nacho, tra i miglior bomber di questa fase.

