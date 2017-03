Pronostico Italia Albania/ La previsione di Pierino Prati: Belotti-Immobile, a voi due! (esclusiva)

Pronostico Italia Albania, Daniele De Rossi (a sinistra), 33 anni e Andrea Belotti, 23 (LAPRESSE)

PRONOSTICO ITALIA ALBANIA: LA PREVISIONE DI PIERINO PRATI (ESCLUSIVA) - Match delicato per la Nazionale italiana, che dalle 20:45 di venerdì 24 marzo 2017 affronta l’Albania, per le qualificazioni ai mondiali di Russia 2018. Questa la classifica del gruppo G prima della quinta giornata: Spagna e Italia 10 punti, Israele 9, Albania 6, Macedonia 0, Liechtenstein 0. Interessante il match tra Spagna ed Israele che si disputa a Gijon. Per un pronostico su Italia Albania ilsussidiario.net ha intervistato in esclusiva Pierino Prati, campione europeo con gli azzurri nel 1968 ed autore di 7 gol in 14 presenze con la Nazionale A.

L’Italia contro l’Albania di Gianni De Biasi: come vede questa partita? Sarà una partita da affrontare con molta concentrazione. Per i due incontri con Albania e Olanda Ventura ha chiamato diversi giovani, penso comunque che stasera cercherà di mettere in campo i giocatori che gli danno più sicurezza, magari dotati di maggiore esperienza internazionale.

Vittoria d'obbligo per gli azzurri di Ventura? Direi di sì, non potremo che vincere, cercare di portare a casa i tre punti. Un successo sarà fondamentale per il futuro dell'Italia nel suo girone di qualificazione. Dobbiamo provare a tenere il passo della Spagna, sempre che loro riescano a vincere sempre.

Come dovremo interpretare questo match contro l'Albania? Dovremo andare all'attacco, siamo più forti del resto, ed avere un buon possesso palla. Bisognerà cercare di tenere sempre 'calde' le nostre punte, coinvolgendole il più possibile e servendo palloni precisi nei pressi dell'area. In fase difensiva invece attenzione a non farsi infilare dalle ripartenze dell'Albania, immagino che la nazionale di De Biasi proverà ad affrontarci così.

Belotti e Immobile uomini i nostri uomini in più? Sono attaccanti in grado di dare consistenza e rendimento al nostro reparto offensivo. Possono essere molto pericolosi, in grado di andare in rete tutti e due come hanno già dimostrato in Macedonia e Lichtenstein.

L'Albania non dovrebbe più qualificarsi, cosa si aspetta da questa nazionale? L'Albania sembra fuori dai giochi ma è un'ottima nazionale come ha dimostrato agli Europei. E' una squadra che vorrà disputare una grande partita di fronte all'Italia. Penso che cercherà di fare di tutto per fornire una prestazione da poter ricordare. Potrebbe anche non essere facile per la formazione di Ventura.

De Biasi potrebbe inventare qualche mossa tattica? De Biasi ci conosce bene, ha detto anche nelle interviste che l'Italia è superiore dal punto di vista tecnico. Cercherà in qualche modo di crearci qualche problema, organizzando al meglio il muro difensivo ma cercando anche di pungere.

Spagna ancora favorita nel girone? E' vero che la Spagna avrà lo scontro diretto in casa e ha una migliore differenza reti. La rosa della Spagna è anche più profonda a livello qualitativo. Al momento però la classifica dice che Italia e Spagna hanno le stesse possibilità di primo posto.

Il suo pronostico per Italia Albania? Penso proprio che l'Italia dovrebbe vincere, confido nell'attaccamento alla maglia azzurra dei nostri giocatori. Quando si indossa una maglia come quella della Nazionale si dà sempre il massimo in ogni partita…

(Franco Vittadini)

© Riproduzione Riservata.