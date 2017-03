Risultati Qualificazioni Mondiali 2018, Foto LaPresse

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018: CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 24 MARZO) - Venerdì 24 marzo si apre la quinta giornata nelle qualificazioni Mondiali 2018: arriviamo dunque a metà percorso per quanto riguarda la Uefa, con i match che chiudono i gironi di andata. Partite molto interessanti e che possono indirizzare in maniera forse anche decisiva le sorti della classifica, ricordando che la qualificazione è riservata alle prime di ciascun girone con le otto migliori seconde che disputeranno il playoff.

Andiamo dunque a studiare la composizione delle partite di oggi: si parte alle ore 18 con Georgia-Serbia (girone D) e Turchia-Finlandia (girone I); alle ore 20:45 avremo Austria-Moldavia e Irlanda-Galles (girone D), Italia-Albania, Lichtenstein-Macedonia (girone G) e Spagna-Israele (girone G), Croazia-Ucraina e Kosovo-Islanda (girone I). CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Partiamo ovviamente dal girone dell’Italia, dove gli Azzurri si giocano con la Spagna il primo posto: stessi punti e pareggio nella sfida diretta, se non che al momento le Furie Rosse hanno una differenza reti migliore (+14 contro +7) e la partita di andata si è giocata in Italia. Facile che queste due nazionali arrivano a un testa a testa per la qualificazione diretta, e dunque la nostra Nazionale deve provare a recuperare punti nelle partite precedenti; per questo motivo la partita contro l’Albania assume contorni fondamentali, tanto quanto quella della Spagna che con una vittoria toglierebbe di mezzo Israele, al momento sornione (-1) e ancora in corsa.

Nel girone D comanda l’Irlanda, ma la Serbia sta finalmente trovando continuità di rendimento associata al talento di cui ha sempre disposto: il turno ci dice che, almeno sulla carta, i balcanici hanno una sfida più abbordabile contro la modesta Georgia (fino a qui due pareggi) e dunque potrebbe agganciare o anche sorpassare un’Irlanda che affronta l’insidiosissimo Galles, partito male ma pur sempre il favorito d’obbligo per la qualificazione. Male anche l’Austria, che sembra aver esaurito la spinta delle precedenti qualificazioni; contro la Moldavia però un’occasione per rilanciarsi, magari prendersi il terzo posto e poi giocarsi tutto nel ritorno.

Il girone I vede al comando la Croazia: la sfida di questa sera è già decisiva, perchè una vittoria porterebbe a 5 i punti di vantaggio sull’Ucraina e sarebbero un ottimo biglietto da visita per vincere il girone. Risale forte anche l’Islanda, che ha l’occasione - battendo il Kosovo, fanalino di coda - di riprendersi la seconda posizione e arrivare al testa a testa con i croati. Più sotto spera anche la Turchia: agli Europei si è qualificata in maniera rocambolesca, qui la formula rischia di tagliarla fuori in anticipo (soprattutto se non riuscirà a battere la Finlandia).

GIRONE D

ore 18:00 Georgia-Serbia

ore 20:45 Austria-Moldavia

ore 20:45 Irlanda-Galles

CLASSIFICA: Irlanda 10, Serbia 8, Galles 6, Austria 4, Georgia 2, Moldavia 1

GIRONE G

ore 20:45 Italia-Albania

ore 20:45 Lichtenstein-Macedonia

ore 20:45 Spagna-Israele

CLASSIFICA: Spagna 10, Italia 10, Israele 9, Albania 6, Macedonia 0, Lichtenstein 0

GIRONE I

ore 18:00 Turchia-Finlandia

ore 20:45 Croazia-Ucraina

ore 20:45 Kosovo-Islanda

CLASSIFICA: Croazia 10, Ucraina 8, Islanda 7, Turchia 5, Finlandia 1, Kosovo 1

