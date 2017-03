Risultati Torneo Viareggio Cup 2017, l'esultanza dei giocatori del Bruges (Foto LaPresse)

RISULTATI TORNEO VIAREGGIO CUP 2017: DIRETTA GOL LIVE SCORE DEI QUARTI (OGGI, 24 MARZO) - Al Torneo Viareggio Cup 2017 vanno in scena le partite dei quarti di finale: ci avviciniamo sempre più alla conclusione della Coppa Carnevale, la cui finale sarà disputata allo Stadio dei Pini mercoledì 29 marzo. Oggi dunque quattro sfide, che inizieranno alle ore 14 con Empoli-Spal; alle ore 15 avremo Inter-Sassuolo e Napoli-Bruges, chiusura dedicata a Atalanta-Torino alle ore 16:30.

Una sola squadra straniera rimasta nel tabellone, quel Bruges che è stato capace di eliminare la Juventus ai calci di rigore; i belgi si erano portati in vantaggio per poi essere rimontati, ma sono riusciti a pareggiare all’ultimo respiro e, dopo 16 tiri dal dischetto, l’hanno spuntata proseguendo la corsa. Oggi se la vedono con il Napoli: prima squadra a segnare contro il Bologna, gli azzurrini di Giampaolo Saurini stanno riscattando qualche stagione sotto tono e, nonostante l’ennesimo gol di Okwonkwo nel torneo, sono volati ai quarti con il contributo di Leandrinho, arrivato nel corso del calciomercato di gennaio e già protagonista con la Primavera.

Empoli-Spal è una partita molto interessante: gli estensi stanno stupendo per il livello del gioco che riescono a tenere e hanno eliminato un Belgrano che era a punteggio pieno nella prima fase, i toscani invece hanno fatto fuori il Milan rispetto al quale sembrano avere qualcosa in meno. Le vere favorite in ogni caso sembrano essere Inter e Atalanta: le due nerazzurre hanno dominato agli ottavi, rifilando quattro gol rispettivamente a Cagliari e Perugia.

Oggi i loro impegni non sono agevoli: l’Inter deve affrontare il Sassuolo che è riuscito ad eliminare la Fiorentina - sia pure ai calci di rigore - mentre l’Atalanta se la vede con un Torino che, da sempre protagonista alla Viareggio Cup e all’avanguardia per quanto riguarda il settore giovanile, ha battuto i brasiliani dell’Osasco passando a sua volta attraverso la lotteria degli undici metri. Come sappiamo il tabellone del Torneo Viareggio Cup 2017 è già formato; adesso non ci resta che stare a vedere quello che succederà in queste partite e come proseguirà la competizione: le semifinali si giocheranno lunedì 27 marzo dopo altri due giorni di riposo.

QUARTI DI FINALE

ore 14:00 Empoli-Spal

ore 15:00 Inter-Sassuolo

ore 15:00 Napoli-Bruges

ore 16:30 Atalanta-Torino

