Spagna Israele/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi 24 marzo)

Spagna Israele, diretta dall’arbitro inglese Oliver, si gioca allo stadio El Molinon di Gijon alle ore 20.45 per il girone G delle qualificazioni mondiali, quello che comprende pure l’Italia. La partita è molto importante: infatti la Spagna è al comando della classifica con 10 punti alla pari degli azzurri, ma al terzo posto a quota 9 c’è proprio Israele, che dunque è staccato di una sola lunghezza dalle due squadre di riferimento del gruppo. La Spagna è comunque la logica favorita e con una vittoria allontanerebbe il rischio di inserimenti a sorpresa, mentre se Israele dovesse tornare da Gijon con un risultato utile ecco che le gerarchie potrebbero cambiare in modo imprevedibile - e gradito all’Italia.

CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICHE DEI GIRONI DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI DI RUSSIA 2018

Da segnalare purtroppo anche una polemica politica: il 13 gennaio il Comune di Gijon ha invitato al boicottaggio di prodotti e servizi israeliani, che la giunta della città accusa di “apartheid” contro i palestinesi. Una campagna che altrove in Spagna non ha avuto successo, ma la Federcalcio ha deciso di giocare contro Israele proprio a Gijon, dove nei giorni scorsi attorno allo stadio sono apparse scritte contro Israele. Il c.t. Lopetegui ieri ha cercato di rasserenare gli animi ricordando l’ottima esperienza da allenatore dell’Under 21 agli Europei del 2013 organizzati proprio in Israele e vinti dalla Spagna in finale contro l’Italia: basterà per portare la calma?

Tornando alle questioni di campo, diamo uno sguardo alle probabili formazioni. La Spagna dovrebbe schierarsi con il modulo 4-2-3-1 che prevede De Gea in porta, Piquè-Sergio Ramos coppia difensiva centrale, Carvajal terzino destro e Jordi Alba a sinistra. Proseguendo, ecco poi in mediana la coppia formata da Busquets e Koke che dovranno pensare soprattutto a proteggere la difesa, perché alla qualità provvederà la linea dei trequartista, che comprende David Silva, Iniesta in posizione centrale e Vitolo, tutti alle spalle di Diego Costa che sarà il centravanti. Per Israele ecco il modulo 4-3-3 con Marciano in porta, linea difensiva composta da Casa, Tzedek, Tibi e Gershon, a centrocampo Micha, Natkho e Cohen, mentre il tridente d’attacco sarà composto da Ben Chaim, la stella Zahavi in posizione di attaccante centrale e Refaelov.

Spagna-Israele sarà trasmessa in diretta tv su Sky Calcio 1, canale numero 251 della piattaforma satellitare Sky; di conseguenza sarà visibile anche in diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go per gli abbonati.

