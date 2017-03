Video/ Uruguay-Brasile (1-4): highlights e gol della partita (Qualificazioni Mondiali 2018, 13^ giornata)

(LaPresse)

VIDEO URUGUAY-BRASILE (RISULTATO FINALE 1-4): HIGHLIGHTS E GOL DELLA PARTITA (QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018, 13^GIORNATA)- Il Brasile trova il nono successo nella 132^ giornata del torneo di qualificazione ai prossimi mondiali 2018 i russi battendo per 4-1 l’Uruguay di Cavani, suo diretto avversario nella graduatoria generale del continente sudamericano. Il match andato in scena a Montevideo ha visto l’impronta verdeoro sulla maggior parte del tempo regolamentare, benchè la Seleçao non abbia approcciato la partita nel modo migliore nei primi minuti. Ne approfitta di questo primo momento di buio subito La Celeste che trovano con Cavani la prima rete del match, con il bomber del Psg infallibile dal dischetto al nono minuto. La rete dell’Uruguay risveglia la formazione brasiliana, e specialmente Neymar che dal decimo minuto in poi diventa di fatto immarcabile per gli avversari: i brasiliani trovano il giusto ritmo e l’attaccante del Barça serve subito a Paulinho il gol del pareggio al 18 minuto. Il centrocampista del Guanzhou firma poi anche la rete del vantaggio nei primi minuti della ripresa, e da qui il match si fa tutto in discesa per il Brasile. Gli altri due gol messi a cartellino venga firmati da Neymar al 74 ’ e da Paulinho su assist di Dani Alves (che ammonito, salterà il prossimo match contro il Paraguay) al secondo minuto di recupero concesso. Dando un occhio alle statistiche del match si vede come Uruguay- Brasile sia stato di fatto un incontro molto equilibrato, dove la differenza l’ha fatta il grande momento dei singoli come Neymar e Paulihno : i verde oro hanno registrato un possesso palla del 53% contro il 47% dei padroni di casa al Centenario, i quali però hanno totalizzato più tiri ( 18 contro 15 ) oltre che tiri in porta che sono stati 13 conto gli 11 degli avversari.

