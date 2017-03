Alessandria Racing Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Alessandria-Racing Roma, Luca Barlocco, 22 anni, terzino dell'Alessandria (LAPRESSE)

DIRETTA ALESSANDRIA RACING ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Alessandria Racing Roma sarà diretta dall’arbitro Nicolò Cipriani della sezione di Empoli, assistito dai guardalinee Marco Cecchi di Pistoia e Francesco Gnarra di Siena. La sfida tra piemontesi e capitolini, in programma sabato sabato 25 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà uno dei match d'apertura per la dodicesima giornata di ritorno nel girone A del campionato di Lega Pro.

Match importantissimo per la capolista che ormai da diverse settimane ha perso il passo giusto per riuscire ad 'ammazzare' il campionato, come i grigi sembravano essere riusciti a fare nel girone d'andata. I punti di vantaggio sulla Cremonese seconda, per i piemontesi, sono rimasti quattro solo grazie al contemporaneo ko dei grigiorossi a Pistoia, mentre l'Alessandria cadeva a sua volta nel posticipo serale sul campo del Siena. Dal 30 dicembre ad oggi la capolista ha perso cinque delle ultime dieci partite disputate in campionato. Una situazione difficile con la corsa alla Serie B che si è di nuovo complicata: ai grigi servirà una scossa contro la Racing Roma fanalino di coda della classifica.

I capitolini continuano a dare il massimo nel girone di ritorno ed hanno strappato un altro punto nel difficile impegno interno contro il Giana Erminio, ma la vittoria del Prato contro la Lupa Roma ha complicato ulteriormente il cammino verso la salvezza, con i play out lontani tre punti così come i cugini capitolini, penultimi. L'Alessandria però in questo campionato in casa ha ottenuto, in quattordici impegni, ben tredici vittorie ed un solo pari nello scontro diretto contro la Cremonese. Considerando solo il rendimento interno la capolista avrebbe sette punti di vantaggio, considerando quello esterno sarebbe solo terza.

Vediamo le probabili formazioni che dovrebbero fronteggiarsi allo stadio Moccagatta: Alessandria schierata con Vannucchi estremo difensore, Gozzi e Piccolo centrali arretrati, il croato Celjak e Barlocco terzini (squalificato l’uruguaiano Cristian Sosa). Cazzola e Branca favoriti per giocare a metacampo, mentre sulle fasce agiranno Marras e Iocolano. In attacco l'argentino Gonzalez farà coppia con Bocalon, che dovrebbe riprendersi il posto da titolare a scapito di Fischnaller. Il Racing Roma dovrebbe opporre il lettone Reinholds in porta, una linea difensiva a quattro con Bigoni a destra, Ungaro e Caldore centrali e Paparusso a sinistra. Terzetto di centrocampo composto da Corticchia, Ricciardi e Vastola, mentre D'Attilio si muoverà da trequartista alle spalle di De Sousa e dello slovacco Majtan, confermati nel tandem d'attacco.

Quindi modulo 4-4-2 per l'Alessandria di Piero Braglia, 4-3-1-2 per la Racing Roma di Giuliano Giannichedda. I romani stanno inseguendo una salvezza resa più difficile dall’andatura nella prima metà della stagione. L'Alessandria invece ha tentato l'exploit nella scorsa stagione, resa storica dalla semifinale di Coppa Italia raggiunta e disputata contro il Milan. La promozione sembra ipotizzabile già da tempo, ma aver raccolto solo tre punti nelle ultime otto trasferte ha rimesso in discussione la corsa alla Serie B. Come quasi sempre quest’anno, i pronostici delle agenzie di scommesse favoriscono in maniera netta l’Alessandria: in questo caso il segno 1 per la vittoria dei grigi si abbassa a quota 1,23, mentre il segno 2 per il successo esterno del Racing Roma s’impenna a quota 12,00. Infine il segno X per l’eventuale pareggio è valutato 5,50.

Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Alessandria Racing Roma sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

