Benevento Trapani / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BENEVENTO TRAPANI: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 25 MARZO) - Benevento Trapani, diretta dal signor Mainardi di Bergamo, sabato 25 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà il secondo anticipo dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Un match particolarmente delicato per la formazione sannita, che nelle ultime cinque giornate di campionato è riuscita ad ottenere solamente due punti, perdendo decisamente terreno con le prime posizioni in classifica.

Prima del match contro il Bari del 24 febbraio scorso i biancorossi sembravano pronti a battagliare fino alla fine per la promozione diretta in Serie A. Un qualcosa di clamoroso considerando che il Benevento si trova alle prese con il primo campionato cadetto della sua storia. Dopo il ko contro i pugliesi sono arrivati solo due pareggi in casa contro Salernitana e Virtus Entella, e l'ultima sconfitta esterna sul campo del Perugia ha portato gli umbri ad un solo punto di distanza dal quarto posto occupato dalla squadra di Baroni, col Bari sesto a sua volta lontano solo due punti, col sorpasso mancato dai Galletti a causa della sconfitta di Trapani. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

Proprio quel Trapani che si sta rendendo protagonista di una lenta ma costante risalita e che proprio grazie alla goleada inflitta al Bari ha staccato di tre punti la Ternana fanalino di coda e si è portato ad una sola lunghezza dal Pisa terzultimo. Addirittura la salvezza diretta, senza passare dai play out, è lontana al momento solo quattro lunghezze per i siciliani, che dopo la Serie A sfiorata nella scorsa stagione ha vissuto un campionato da incubo, prima del doloroso addio al tecnico Serse Cosmi e di ritrovarsi almeno parzialmente sotto la guida di Alessandro Calori.

Allo stadio Vigorito scenderanno in campo queste probabili formazioni: Gori difenderà la porta del Benevento padrone di casa, alle spalle di una linea difensiva a quattro con Lucioni e Camporese al centro della retroguardia, del ghanese Gyamfi sull'out difensivo di destra e di Pezzi sull'out difensivo di sinistra. L'altro ghanese Chibsah sarà affiancato a Viola come vertice arretrato di centrocampo, mentre Ciciretti, Falco ed il maliano Karamoko Cissé giocheranno come trequartisti avanzati, incursori alle spalle dell'unica punta Ceravolo, autore del gol che non è servito però ai sanniti per fare punti nella trasferta di Perugia.

Il Trapani opporrà Pigliacelli in porta, Legittimo e Pagliarulo al centro della difesa mentre Maracchi sarà impiegato in posizione di terzino destro e Colombatto in posizione di terzino sinistro. L'argentino Casasola, Rizzato e Barillà a centrocampo copriranno le spalle al trequartista Nizzetto, mentre il brasiliano Coronado e l'attaccante del Gambia Jallow saranno confermati sul fronte d'attacco dopo i tre gol realizzati al Bari.

Il Benevento nelle ultime partite è tornato al 4-2-3-1 che sembra essere il modulo più congeniale per Baroni, anche se la formazione sannita sembra essere calata più che altro dal punto di vista atletico, piuttosto che tattico. Problematica da tener presente anche per il Trapani che Calori ha ridisegnato con un 4-2-3-1 molto efficace: dopo il ko nell'importante scontro diretto contro la Ternana la formazione siciliana sembrava essersi smarrita di nuovo, invece è arrivata una vittoria perentoria contro un Bari lanciato verso l'alta classifica, che fa pensare come il Trapani possa davvero rincorrere una clamorosa salvezza.

Quote comunque sbilanciate a favore del Benevento, nonostante un digiuno dalla vittoria che dura da cinque partite per i sanniti. Troppa la differenza in classifica rispetto a un Trapani che appare comunque rinfrancato nelle ultime settimane. Quota per il segno '1' fissata a 1.85 da Sisal Matchpoint, mentre l'eventuale vittoria esterna alza la quota fino a 5.25 secondo Snai. Il pareggio viene invece proposto agli scommettitori a una quota di 3.40 da Bwin. Benevento Trapani, sabato 25 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky che potranno collegarsi sui canali 106 (Sky Sport Mix HD) e 251 (Sky Calcio 1 HD) del bouquet satellitare, mentre la diretta streaming video dell'incontro sarà trasmessa via internet sul sito skygo.sky.it.

