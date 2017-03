CLOSING MILAN/ Ultime notizie, il fondo Ses chiude, Mr Li ora è solo. Quale sarà il futuro del club rossonero?

Closing Milan, Silvio Berlusconi - La Presse

CLOSING MILAN, IL FONDO SES CHIUDE. MR LI ORA È SOLO. QUALE SARÀ IL FUTURO DEI ROSSONERI? - Il closing del Milan rimane un grosso punto interrogativo. Con la chiusura del fondo Sino Europe Sports e Mr Li Yonghong rimasto solo di fronte all'ennesimo investitore presentato a Fininvest rimangono poche certezze in merito al quattordici aprile prossima data per chiudere una questione che ormai va avanti da oltre un anno. Di sicuro chi merita chiarezza sono i tifosi del Milan, sempre vicini alla squadra e pronti a dimostrare il loro affetto. C'è però da capire da qui alla fine della stagione se ci saranno novità perchè in estate si sperava il Milan potesse fare una campagna d'acquisti per una volta non di transizione per non buttare all'aria un'altra stagione e tornare a puntare a quello che il Milan merita e cioè successi come la vincita dello Scudetto. C'è però un'Europa da riconquistare e ora per i calciatori e per Vincenzo Montella c'è davvero poco tempo per pensare al closing e a situazioni come questa. (agg. di Matteo Fantozzi)

CLOSING MILAN, IL FONDO SES CHIUDE. MR LI ORA È SOLO - Alzi la mano chi dall'esterno ha capito qualcosa legato alla situazione del Milan che si avvia verso il closing tra rinvii, caparre ricevuto e tanti tanti punti interrogativi. Sicuramente il momento è particolare e per giunta arrivano notizie ancor più negative in quanto, come riporta la versione online de La Gazzetta dello Sport, non esiste ufficialmente più il fondo Sino Europe Sports che lascerebbe di fatto solo Mr Li Wonghong. Una notizia che lascia senza parole dopo le tante voci degli ultimi mesi e i continui rinvii. Come da accordi con Finivest c'è una nuova data per il closing da rispettare e si associa al quattordici aprile di quest'anno, praticamente tra due settimane. Staremo a vedere cosa accadrà, ma di sicuro la chiarezza non è figlia di questa situazione e ci sono molte cose complicate ad alternarsi e a lasciare dubbi sia agli addetti ai lavori e tanto più ai tifosi che sperano di vedere il Milan tornare a vincere cosa che poi è anche successa in questa stagione con la conquista della Supercoppa Italia a Doha contro la Juventus campione d'Italia ormai da troppo tempo per i rossoneri che sognano Scudetti e Champions League. (agg. di Matteo Fantozzi)

