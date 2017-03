Carrarese Siena/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carrarese Siena (LAPRESSE)

DIRETTA CARRARESE SIENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Carrarese Siena sarà diretta dall’arbitro Stefano Lorenzin di Castelfranco Veneto, assistito dai guardalinee Andrea Zanetti di Portogruaro e Davide Moro di Schio. La partita tra Carrarese e Siena, in programma allo Stadio dei Marmi sabato 25 marzo alle ore 20:30, è un’altra sfida da dentro o fuori per i padroni di casa allenati da Aldo Firicano.

La Carrarese si trova attualmente al diciassettesimo posto in classifica nel girone A della Lega pro, in piena zona retrocessione, e nell’ultimo turno ha lasciato i 3 punti sul campo del Piacenza dopo una gara contestata. Il Siena invece si trova al dodicesimo posto con 38 punti e potrebbe ancora avere qualche possibilità di agganciare gli ultimi posti validi per i playoff. Nell’ultimo turno la compagine senese è stata autrice di un bel colpo battendo in casa la capolista Alessandria. La gara di andata vide il successo dei bianconeri del Siena che si imposero per 2–0 contro gli azzurri, con una rete nel finale di primo tempo segnata da Marotta ed una ad inizio ripresa ad opera di Mendicino. Rispetto a quella gara è cambiata la guida tecnica della Carrarese che è passata dalle mani di Danesi a quelle di Firicano. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

La gara dello scorso turno, sul campo di Piacenza, ha lasciato l’amaro in bocca agli apuani, che hanno reclamato a lungo con l’arbitro per il rigore assegnato agli avversari, decisivo per il risultato finale. Nel complesso la prestazione della Carrarese è stata all’altezza e tatticamente la squadra è sembrata anche messa meglio in campo rispetto a quella emiliana. La Carrarese ha attuato un pressing costante, impedendo una veloce circolazione di palla al Piacenza, e avendo in mano il gioco fin dall’inizio, con diverse occasioni da rete che però non sono state concretizzate. Per la Carrarese nel primo tempo c’è anche la sfortuna, con l’infortunio di Finocchio che ha costretto Firicano a sostituirlo con Cristini, poi nei minuti di recupero del primo tempo il calcio di rigore causato da un colpo di Rampi ai danni di Hraiech, trasformato alla perfezione da Taugordeau. Nella ripresa la Carrarese ha attaccato e si è portata molte volte alla conclusione, sia con Cristini che con Miracoli, e nel finale di gara ha reclamato a sua volta un penalty dopo lo scontro in area tra Rolfini e il piacentino Cazzamalli.

Al Franchi di Siena la formazione di Scazzola ha messo a segno un bel colpo fermando l’Alessandria, che voleva sfruttare questa partita per consolidare la prima posizione in classifica. I bianconeri hanno giocato una delle migliori partite della stagione, riuscendo a sorprendere in avvio l’Alessandria con una rete del bosniaco Saric arrivata dopo soli 4 minuti di gioco, poi hanno mancato un facile raddoppio al 20’ quando Vassallo ha tirato a lato della porta di Vannucchi. La seconda rete per la Robur è arrivata comunque prima dell’intervallo e precisamente al 34’, con Marotta e Saric questa volta nelle vesti di uomo assist. L’Alessandria si è scossa e ha sfiorato la rete nel recupero del primo tempo, poi ha cercato di attaccare nella ripresa ma la porta senese non ha corso gravi pericoli; nel finale è arrivata anche l’espulsione di Sosa che ha agevolato la difesa del vantaggio da parte del Siena.

Nel match conto la Robur, mister Firicano dovrebbe continuare con il modulo 4-3-1-2: in porta Lagomarsini, davanti a lui i difensori con tali Massoni e Gentili, a completare la linea difensiva i terzini Rampi e Foglio. Centrocampo con Bastoni e Rosaia ai fianchi di Daniele Galloppa, tra le linee Floriano e davanti il tandem formato da Miracoli e Rolfini. Per il Siena previsto un 4-3-3 con Moschin a difesa della porta, Panariello e D’Ambrosio centrali arretrati, Rondinini sulla fascia destra e Iapichino a sinistra. A centrocampo confermato Saric, che dovrebbe giocare assieme a Guerra e Castiglia. Infine il tridente con Ciurria e Grillo ai fianchi del centravanti Marotta.

Quote: Betclic.it propone a 3,05 il segno 1 per il successo casalingo della Carrarese, a 3,15 il segno X per l’eventuale pareggio e a 2,20 il segno 2 per la vittoria esterna del Siena, che è quindi l’opzione favorita per questo match. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Carrarese-Siena sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

