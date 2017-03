Cittadella Spezia/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live

Diretta Cittadella Spezia, LaPresse

DIRETTA CITTADELLA SPEZIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO E RISULTATO LIVE (OGGI, SERIE B 2017) - Cittadella Spezia, che verrà diretta dall'arbitro Serra, si gioca alle ore 18 di sabato 25 marzo e vale per la trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. La partita tra Cittadella e Spezia apre il programma della giornata: la situazione di classica dopo lo scorso turno vede le due formazioni divise solo da un punto in classifica con i liguri a quota 45, in settima posizione ed il Cittadella che segue in nona posizione, la prima dopo quelle che qualificano per i playoff promozione.

L’andamento delle due squadre nelle ultime gare ha visto i veneti di Venturato ottenere due pareggi, a Frosinone ed in casa contro il Perugia, per arrendersi poi nell’ultimo turno al Del Duca contro l’Ascoli. I liguri di Di Carlo hanno invece pareggiato per 1-1 a Brescia nell’ultimo turno, ed in precedenza avevano vinto con l’Avellino e subito una sconfitta a carpi. Un andamento abbastanza altalenante, come del resto lo è quello della maggior parte delle formazioni del campionato di serie B. La squadra di casa, neopromossa, aveva stupito tutti con una partenza lanciata, che l’aveva portata per diverse settimane in testa alla classifica, poi ha risentito di un calo, ma è comunque ancora in grado di lottare per l’obiettivo playoff, che forse non era il principale ad inizio stagione, mentre lo era sicuramente per La Spezia, veterana del campionato cadetto. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

La gara dell’andata, giocata al Picco, si chiuse in parità, con il punteggio di 1-1, con vantaggio quasi immediato della formazione veneta, conquistato con una rete segnata dopo soli 9 minuti da Arrighini che sfrutta al meglio un triangolo con il compagno di squadra, Strizzolo. Lo Spezia non riesce a reagire adeguatamente nel corso del primo tempo, ed il Cittadella andò vicino al raddoppio, sempre con Arrighini, ma con Chichizola pronto a parare il tiro dell’attaccante veneto. La reazione della squadra di Di Carlo nella ripresa con pareggio realizzato da Pulzetti di testa dopo 8 minuti. I liguri avevano poi continuato ad attaccare, ma senza trovare più la via della rete, con Alfonso molto bravo su due conclusioni del subentrato Nenè.

Al del Duca di Ascoli, si è interrotta la serie del Cittadella contro la formazione marchigiana che i è imposta per 2-1. I veneti avevano ottenuto il vantaggio, poi la rimonta della formazione di casa, sostenuta a gran voce dal suo pubblico, anche a causa del lungo periodo di inferiorità numerica dei veneti che hanno subito l’espulsione di Iori, sanzionata dal direttore di gara quando mancavano pochi minuti alla fine del primo tempo. La partita è risultata vivace sin dall’avvio con occasioni sia per l’Ascoli che per il Cittadella, che colpisce anche un palo con Chiaretti, poi il ritmo rallenta e le due formazioni vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa il Cittadella trova il vantaggio con un rigore trasformato da Litteri, poi l’Ascoli, punto nel vivo, attacca a spron battuto ed ottiene il pareggio con Gigliotti che mette in rete di testa su un corner, pochi minuti dopo una rete di Cacia annullata per fuorigioco. Nel finale arriva la beffa della rete messa a segno da Orsolini, anche in questo caso con un bel colpo di testa.

Nella partita di Brescia la formazione di Di Carlo ha confermato l’andamento del suo campionato in trsaferta, dove fa sicuramente più fatica ad esprimersi rispetto alle gare giocate al Picco. La gara si presentava abbastanza facile, con il Brescia in piena crisi, allenatore sostituito con Cagni al posto dell’ex Milan, Brocchi, e diverse assenze in difesa, ma si è rivelata invece complicata, anche se i liguri possono recriminare sull’annullamento di una rete a Granoche, che era invece validissima. Ospiti in vantaggio dopo 4 minuti di gara con Sciaudone, che fa buon uso del pallone passatogli in profondità da Granoche. Lo Spezia continua ad attaccare ma non trova il doppio vantaggio, e nella ripresa arriva la rete dell’ex laziale Mauri che al 30esimo pareggia segnando la sua prima rete con la maglia delle "rondinelle".

Guardando ai dati di questa gara, si vede che il ruolino di marcia del Cittadella nelle gare giocate allo stadio Tombolato è buono con 9 successi a fronte di 2 pareggi e 5 sconfitte. Per contro lo Spezia è formazione che fuori casa rende meno come dimostrano le sole due vittorie, a fronte di 7 pareggi e 6 sconfitte. Una curiosità riguarda il Cittadella, che è la formazione che nella serie cadetta ha ottenuto il minor numero di pareggi tra tutte le squadre.

Nella gara di oggi pomeriggio mister Venturato dovrà fare a meno di due uomini, entrambi per squalifica, l’espulso Iori, e Scaglia, che contro l’Ascoli è stato ammonito, facendo così scattare la sanzione. Il tecnico del Cittadella, nonostante le assenze va sul sicuro e schiera la sua formazione con il 4-3-1-2, mentre la risposta di Di Carlo, che non ha uomini squalificati, è con il 4-3-3.

Per quanto riguarda le quote relative alle scommesse, l’agenzia Snai vede come favorita la formazione di casa a cui ha riservato la quota di 2,25 per la vittoria, Il successo dello Spezia è invece quotato a 3,50, mentre per il pareggio la quota è 3,10. L’under si potrà giocare con una quota di 1,65, contro il 2,10 riservato all’over. Cittadella-Spezia sarà un'esclusiva in diretta tv per gli abbonati al pacchetto Calcio di Sky: appuntamento sul canale Sky Calcio 1, con la possibilità ovviamente di seguire la partita anche su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone attivando la diretta streaming video con l'applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. CLICCA QUI PER LA DIRETTA DEI RISULTATI DI SERIE B

© Riproduzione Riservata.