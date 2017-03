Cremonese Pontedera/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

Diretta Cremonese Pontedera (LAPRESSE)

DIRETTA CREMONESE PONTEDERA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Cremonese Pontedera sarà diretta dall’arbitro Andrea Mei della sezione di Pesaro, assistito dai guardalinee Giuseppe Macaddino di Pesaro e Lucia Abruzzese di Foggia. Dopo lo scivolone inaspettato di Pistoia, la Cremonese torna a giocare, sabato 25 marzo alle ore 14:30, davanti al suo pubblico ospitando un’altra formazione toscana, il Pontedera.

La squadra di Tesser aveva avuto l’occasione di accorciare il distacco dall’Alessandria, sconfitta a Siena nell’ultimo turno, ma non ha saputo approfittarne ed i punti di svantaggio nei confronti della capolista sono rimasti invariati, 4, quando mancano otto giornate alla fine della stagione regolare. Per i grigiorossi restano comunque 6 i punti di vantaggio nei confronti delle immediate inseguitrici, Arezzo e Livorno e c’è quindi una ampia possibilità di conquistare il secondo posto che consentirebbe alla formazione lombarda di avere il fattore campo a favore durante la fase dei playoff. L’avversaria di questo 31esimo turno, il Pontedera, è invece reduce da un pareggio a reti inviolate nel derby con il Tuttucuoio, squadra di Ponte ad Egola, che usa proprio lo stadio di Pontedera come proprio stadio di casa. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

I toscani di mister Indiani si trovano attualmente al quattordicesimo posto e sono sempre a rischio per quanto riguarda i playout, pur con 4 punti di vantaggio proprio sul Tuttocuoio. La gara di andata si chiuse sul punteggio di 4–0 a favore della formazione di Tesser che non ebbe alcun problema ad imporsi in campo esterno. Gara subito in discesa per la Cremonese, a segno due volte nel primo tempo con la prima rete di Berlingheri al 28’ minuto, ed il raddoppio 4 minuti più tardi con Salviato. Nella ripresa la squadra di Tesser continuò nel suo predominio riuscendo ad andare in gol altre due volte, prima con Maiorino al 56’ e poi con una sfortunata autorete del difensore granata Polvani, che deviò il pallone alle spalle di Lori quando mancavano 11 minuti al fischio finale.

Nella partita del Melani, per la Cremonese c’è stato uno stop inatteso, oltretutto arrivato contro una Pistoiese alle prese con molte assenze per infortunio. La grinta dei subentrati ha però fatto girare sin dall’inizio la partita dalla parte degli arancioni, che dopo soli 7 minuti sono andati a segno dal dischetto con Colombo; un calcio di rigore che è stato contestato da parte dei grigiorossi. La reazione dei ragazzi di Tesser però non c’è stata e nel finale del primo tempo è arrivato anche il raddoppio con una rete segnata da Boni, bravo a colpire su un lancio di Bellazzini. La Cremonese nella ripresa ha cambiato qualche carta e l’ingresso di Brighenti ha portato maggior peso in attacco, con lo stesso centravanti a dimezzare lo svantaggio al 61’. L’occasione del pareggio è arrivata 3 minuti dopo, con un tiro di Marconi ribattuto però dal palo. Nel finale di partita la Cremonese ha collezionato diversi calci d’angolo, ma in pieno recupero è arrivata la rete del 3–1 segnata da Gyasi, in un match che ha riservato emozioni fino alla fine.

Emozioni che non si sono invece viste nel derby tra Tuttocuoio e Pontedera, terminato a reti inviolate e piuttosto scialbo. Le due formazioni hanno iniziato la partita studiandosi per non prendere gol all’inizio, poi la fase di stallo si è protratta troppo e non ci sono state occasioni nitide né da una parte né dall’altra, anche se i granata hanno protestato per un presunto calcio di rigore. I due tecnici hanno provato a rendere maggiormente viva la contesa effettuando tutti i cambi a disposizione nella ripresa, ma senza che il leit-motiv dell’incontro cambiasse, con il Tuttocuoio forse più soddisfatto del Pontedera per il punto conquistato.

La gara di Cremona vedrà i grigiorossi in campo con il 4–3–1–2: in porta Ravaglia, terzini Ferretti e Salviato, difensori centrali Marconi e Bastrini. Linea di centrocampo con Scarsella, Belinghieri e Pesci, più avanzato Maiorino a fare da collegamento tra il centrocampo e le due punte, Stanco e Scappini. Per quanto riguarda il Pontedera, la scelta di mister Indiani è quella di affidarsi al 3–5-2 con la presenza tra i pali di Lori; davanti a lui Della Latta, Polvani e Risaliti; Calo e Gemignani agiranno sulle fasce laterali mentre Calcagni, Corsinelli e Caponi dovrebbero muoversi per vie centrali. Coppia d’attacco formata da Santini e Kabashi.

Un'occhiata alle quote per il pronostico di questa partita di Lega Pro: WilliamHill.it propone a 1,50 il segno 1 per la vittoria della Cremonese, a 3,75 il segno X per il pareggio finale e a 5,50 il segno 2 per il colpo esterno del Pontedera. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Cremonese Pontedera sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

