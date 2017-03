DEULOFEU COME MESSI/ Il calciatore del Milan non è diventato una "pulce" per colpa di quell'articolo...

Vincenzo Montella - La Presse

DEULOFEU COME MESSI, IL CALCIATORE DEL MILAN RICORDA IL TITOLO DI MARCA CHE L'HA FRENATO - Gerard Deulofeu è arrivato al Milan nel calciomercato di gennaio, dimostrandosi calciatore rapido, tecnico e di grandissima prospettiva. I rossoneri hanno pescato così un jolly non da poco che sta dimostrando col tempo di essere un ragazzo in grado di far fare il salto di qualità a qualsiasi grande squadra. Schierato insieme a un'altra mezzapunta da Vincenzo Montella dietro l'unica punta Carlos Bacca ha dimostrato di essere un ragazzo di grande tecnica e soprattutto la sua rapidità ha messo in difficoltà grandi difese come quella della Juventus, tutti ricorderanno la sua fuga lasciando sul posto Andrea Barzagli che portò all'1-1 allo Stadium poi vanificato dal rigore sul finale di Paulo Dybala. Il calciatore ricorda un particolare del suo passato sottolineando in un'intervista a Forza Milan cosa lo ha frenato: "Di solito non leggo i giornali, ma quel titolo in cui mi si accostava a Messi lo ricordo bene. Ha finito per nuocermi suscitando fin troppe aspettative nei tifosi. Di Lionel Messi ce n'è uno solo. Il mio mito nel calcio però è Ronaldinho che ho ammirato quando giocava nel Barcellona". (agg. di Matteo Fantozzi)

