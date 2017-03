Diretta/ Busto Arsizio-Novara: info streaming video e tv, risultato live (22^ giornata, Serie A1, oggi)

Diretta Busto Arsizio Novara (LaPresse)

DIRETTA UNET YAMAMAY BUSTO ARSIZIO-IGOR GORGONZOLA NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, RISULTATO LIVE (RAISPORT, SERIE A1, 22^GIORNATA, OGGI)- Busto Arsizio-Novara, diretta dagli arbitri Saltalippi e Bellini, è la partita in programma oggi 25 marzo 2017 alle ore 20.30 e valida nella 22^ e ultima giornata del campionato di volley femminile di serie A1 . Le due squadre si avvicinano a questo ultimo turno della regular season da momenti differenti in classifica: le padroni di casa stanno lottando per un posto nei play-off con Firenze e servirà una vittoria in quest'ultima partita per ottenere un pass per la post season, mentre la situazione è diversa per le piemontesi, al terzo posto in classifica e già aritmeticamente qualificate per il tabellone nobile dei play-off. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI BUSTO ARSIZIO-NOVARA (da raiplay.it) - - - CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Oltre alla posizione in classifica, anche il momento di forma delle due squadre è differente. Novara è reduce da tre vittorie consecutive contro Club Italia, Scandicci e Monza, mentre Busto Arsizio viene da tre sconfitte di fila, contro Monza, Conegliano e nello scontro diretto con Firenze (attesa nel derby toscano con Scandicci). Difficile fare un pronostico del match ma va ricordato che nella partita di andata tra le due squadre, il risultato fu di 3-1 per le piemontesi: Busto Arsizio e Novara si sono sfidate anche in un turno di andata e ritorno di coppa Italia, con le piemontesi che si imposero sia in casa, con il risultato di 3-0, sia in trasferta, con il risultato di 2-3. Il coach di Busto Arsizio, Marco Mencarelli, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Noemi Signorile al palleggio, Agata Durajczyk come libero, Federica Stufi e Giulia Pisani le due centrali, Valentina Diouf come opposta e in posizione quattro Taylor Simpson. Marco Fenoglio, l'allenatore delle piemontesi dovrebbe rispondere con il seguente sestetto: Laura Dijkema al palleggio, Stefania Sansonna come libero, le due centrali saranno Cristina Chirichella e Sara Alberti, come opposto giocherà Judith Pietersen e in posizione quattro la campionessa Francesca Piccinini.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. Le giocatrici da tenere d'occhio sono sicuramente le due schiacciatrici della nazionale italiana, Valentina Diouf per Busto Arsizio e Francesca Piccinini per Novara: tutto dipenderà da come le due squadre riusciranno ad arginare la schiacciatrice avversaria. Ricordiamo infine che la partita tra Busto Arsizio e Novara, attesa alle ore 20.30 al Pala Yamamay sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale tematico Raisport+, disponibile in maniera gratuita al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. Sarà altresì confermata quindi anche la diretta streaming video tramite il servizio raiplay.it: consigliamo inoltre di consultare il sito della Lega all’indirizzo www.legavolleyfemminile.it, per rimanere aggiornati sui risultati in diretta.

