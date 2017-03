Diretta/ Perugia Trento: info streaming video e tv, risultato live (playoff semifinale gara 2, oggi)

Diretta Perugia Trento (LaPresse)

DIRETTA SIR SAFETY CONAD PERUGIA DIATEC TRENTINO: INFO STREAMING VIDEO E TV, ORARIO E RISULTATO LIVE (RAISPORT, PLAY OFF SEMIFINALI GARA 2, OGGI) - Perugia Trento, diretta dagli arbitri Pasquali e Bartolini, è la partita di volley maschile in programma per oggi sabato 25 marzo alle ore 18.00, valida per gara 2 delle semifinali playoff scudetto. Gli umbri, ai quarti di finale hanno battuto con un secco 3-0 all'andata e 0-3 al ritorno il numero 6 del ranking, il Piacenza Volley. Stessa sorte di Piacenza è toccata anche a Monza, numero 7 del ranking, sconfitta con un doppio 3-0 da Trentino. Chi vincerà questa serie otterrà il pass per le finali scudetto e incontrerà la vincente dell'altra semifinale, tra la Lube Civitanova, numero 1 del ranking, e Modena, che hanno battuto rispettivamente Vibo Valentia e Verona. La serie di semifinale è per ora sul risultato di 1-0 per Trentino, grazie al 3-1 rimediato in casa all'andata, ma vista la qualità delle due rose appare difficile capire chi potrebbe spuntarla alla fine. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PERUGIA TRENTO (da raiplay.it)

Il coach di Perugia, Lorenzo Bernardi, dovrebbe schierare in campo la seguente formazione dall'inizio dell'incontro: Luciano De Cecco al palleggio, Andrea Bari come libero, Emanuele Birarelli e Alessandro Franceschini i due centrali, Ivan Zaytsev come opposto e in posizione quattro Berger, in sostituzione dell'infortunato Aaron Russell. Angelo Lorenzetti, l'allenatore dei trentini dovrebbe rispondere con il seguente sestetto: Simone Giannelli al palleggio, Massimo Colaci come libero, i due centrali saranno Matteo Burgsthaler e Simon Van de Voorde, come opposto giocherà Oleg Antonov e in posizione quattro il campione Filippo Lanza.

Entrambi gli allenatori avranno a disposizione la rosa completa per questo appuntamento. I giocatori da tenere d'occhio sono sicuramente i due schiacciatori della nazionale italiana, Ivan Zaytsev per Perugia e Filippo Lanza per Trentino. Tutto dipenderà da come le due squadre riusciranno ad arginare lo schiacciatore avversario. Ricordiamo infine che la partita tra Perugia e Trento, valida quale gara 2 delle semifinali dei play off scudetto, sarà visibile in diretta tv sulla Rai, che ha riservato a tale evento spazio sul proprio canale Raisport +, disponibile al canale numero 57 del digitale terrestre. Sarà quindi confermata anche la diretta video streaming della partita tramite il servizio Raiplay.it: consigliamo inoltre di collegarsi sul portale ufficiale della Lega all’indirizzo www.legavolley.it, per rimanere aggiornati sul risultato live.

CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PERUGIA-TRENTO (da raiplay.it)

© Riproduzione Riservata.