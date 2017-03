Giana Renate/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Giana Erminio Renate, Simone Perico, 27 anni (LAPRESSE)

DIRETTA GIANA ERMINIO RENATE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Giana Erminio Renate, diretta dal signor Zingarelli di Siena e in programma sabato 25 marzo 2017 alle ore 20:30, sarà il posticipo serale della dodicesima giornata di ritorno nel girone A di Lega Pro. I padroni di casa stanno vivendo quello che può essere considerato il miglior campionato della loro storia, con un quinto posto a quota cinquanta punti che si avvicina sempre di più alla terza piazza, lontana solo tre lunghezze e al momento occupata a braccetto da Arezzo e Livorno.

Dopo quattro vittorie consecutive, sabato scorso però l'irresistibile ascesa del club di Gorgonzola si è arrestata al cospetto della Racing Roma ultima in classifica, che è riuscita ad imporre il pareggio alla Giana. Nelle ultime quattordici partite di campionato il club ha comunque ottenuto dodici risultati utili, perdendo solamente in casa contro Siena e Tuttocuoio. A Gorgonzola arriverà un Renate che a sua volta si trova in piena zona play off, con cinque punti di vantaggio sull'undicesimo posto e reduce da quattro risultati utili consecutivi. Nell'ultima partita di campionato disputata il Renate ha ottenuto un risultato molto prestigioso battendo in casa l'Arezzo terzo in classifica di misura, con la formazione brianzola sempre più vicina allo storico traguardo degli spareggi per la Serie B da disputare ad inizio stagione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Le probabili formazioni dell'incontro: la Giana Erminio padrone di casa dovrebbe scendere in campo con Viotti a difesa della porta ed una difesa a tre composta da Bonalumi, Montesano e Perico. Iovine sulla fascia destra ed Augello sulla fascia sinistra saranno gli esterni laterali, mentre Pinardi e Marotta giocheranno al centro della linea mediana. Chiarello si muoverà da trequartista, mentre il ghanese Okyere farà coppia sul fronte offensivo con Salvatore Bruno. Risponderà il Renate con Cincilla estremo difensore, mentre la linea difensiva a quattro sarà schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con Anghileri, Malgrati, Teso e Vannucci. A centrocampo terzetto titolare formato da Scaccabarozzi, match winner nella sfida contro l'Arezzo, Pavan e Palma, mentre nel tridente offensivo partiranno dal primo minuto Lavagnoli, Florian e Napoli.

Modulo 3-4-1-2 per la Giana Erminio di Cesare Albé che può essere considerata ormai come una vera realtà di questo campionato. Una società che dal 2012 al 2014 ha saputo salire dalla Promozione lombarda alla Lega Pro, e che ora sembra essersi consolidata per puntare addirittura a giocarsi la cadetteria, che a Gorgonzola sarebbe una novità assoluta, ai play off. 4-3-3 per il Renate di Luciano Foschi che gioca in Lega Pro (con i primi quattro anni in Seconda Divisione) dal 2010 e che quest'anno punta a migliorare il suo risultato più lusinghiero di sempre, l'undicesimo posto della scorsa stagione.

Si troveranno di fronte due squadre in un ottimo momento, ed i bookmaker si rivelano convinti del fattore campo favorevole alla Giana Erminio, pur mettendo in mostra quote equilibrate con la vittoria interna proposta a 2.20, mentre Paddy Power offre a 3.25 la quota relativa al pareggio e Betclic a 3.40 la quota per il successo esterno dei monzesi. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Giana Erminio Renate sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

