Lussemburgo Francia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi, 25 marzo)

Diretta Lussemburgo Francia (LAPRESSE)

DIRETTA LUSSEMBURGO FRANCIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OGGI, 25 MARZO) - Lussemburgo Francia sarà diretta dall’arbitro lettone Andris Treimanis, assistito dai guardalinee Haralds Gudermanis ed Aleksejs Spasjonnikovs e dal quarto uomo Aleksandrs Golubevs. Si gioca sabato 25 marzo 2017 dalle ore 20:45, teatro del match è lo Stade Josy Barthel. Una partita che appare senza storia vista l'evidente differenza di valori tra la nazionale del Lussemburgo e una Francia che non vuole perdere il primo posto, nel gruppo A delle qualificazioni mondiali. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2018

Infatti i transalpini sono al primo posto (10 punti) con 3 lunghezze in più rispetto all'Olanda. Una sfida entusiasmante quella tra la Francia gli oranje per la conquista del primato,i francesi sono avanti anche in virtù dello scontro diretto vinto ad Amsterdam. Lussemburgo che occupa invece l'ultimo posto della classifica con appena un punto, ottenuto contro la Bielorussia. Non vuole commettere errori la nazionale di Lussemburgo che quanto meno vuole provare a limitare i danni. Giocare con la nazionale francese non capita tutti i giorni e perciò la squadra vorrà fare una prestazione di orgoglio contro una squadra molto più quotata e ricca di campioni di primo livello.

Sarà certamente una gara ricca di gol quella tra Lussemburgo e Francia visto che i padroni di casa prendono gol con grandissima facilità. Probabili formazioni: il Lussemburgo dovrebbe scendere in campo con un 5-4-1 abbottonato. Il c.t. Holtz dovrebbe schierare Schon in porta, Chanot, Malget e Mahmutovic in difesa, Da Mota e Jans larghi sulle fasce. In mezzo al campo spazio per Bohnert, Bensi, Phillips e Mutsch mentre in avanti la punta centrale sarà Turpel.

Imbarazzo della scelta per Deschamps che con la sua Francia vorrà far male al Lussemburgo anche per dimostrare di essere una nazionale pronta al salto di qualità dopo aver perso gli Europei in casa. L'ex tecnico della Juventus punterà sul 4-2-3-1 con Lloris in porta e Sidibe (destra), Koscielny, Umtiti e Benjamin Mendy (sinistra) in difesa. In mezzo al campo Matuidi e Matuidi con Payet, Pogba e Thauvin (in ballottaggio con Ousmane Dembele) a giostrare sulla trequarti. In attacco non mancherà il bonber dell'Atletico Madrid, Antoine Griezmann, mentre nella ripresa potrebbe esserci spazio anche per il gioiellino del Monaco, il diciottenne prodigio Kylian Mbappe già più volte accostato a Thierry Henry.

La squadra di casa punterà tutto su una difesa rocciosa che dovrà resistere alle continue scorribande della Francia. La squadra di Deschamps non farà sconti e vorrà ottenere la vittoria, puntando su un centrocampo di qualità e un attacco in grado di far male con più elementi. Per Deschamps inserimenti continui dalla trequarti e soprattutto una panchina molto lunga, che garantisce ricambi anche a gara in corso. Non ci sarà Pogba per via di un infortunio patito nell'ultimo incontro giocato in Europa League col suo Manchester United, ma la formazione transalpina non vorrà fallire una gara ampiamente alla portata. I pronostici sono totalmente sbilanciati dalla parte degli ospiti: snai.it alza il segno 1 per la vittoria del Lussemburgo addirittura a 33, mentre il segno X per il pareggio è quotato 12,00. A 1,05 invece il segno 2 per il successo esterno della Francia, considerato molto probabile.

La partita delle qualificazioni Mondiali tra Lussemburgo e Francia non sarà trasmessa in diretta tv da canali in italiano; si potranno però seguire gli aggiornamenti in tempo reale sui canali Sky Sport 1 HD (numero 201) e Super Calcio HD (n.206), che trasmetteranno Diretta Gol Qualificazioni europee con collegamenti live da tutti i campi della serata. I clienti Sky abbonati al pacchetto Sport potranno seguire il programma anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone. Aggiornamenti in diretta anche sul sito web ufficiale www.uefa.com. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LE CLASSIFICHE DELLE QUALIFICAZIONI AI MONDIALI 2018

© Riproduzione Riservata.