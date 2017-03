MAFIA & JUVENTUS/ Anche il nome di Antonio Conte spunta nelle intercettazioni ad Andrea Agnelli

Andrea Agnelli - La Presse

MAFIA NEL CALCIO & JUVENTUS, NELLE INTERCETTAZIONI AD ANDREA AGNELLI SPUNTA IL NOME DI CONTE - La situazione legata alla mafia nel calcio è sicuramente una bella gatta da pelare e un motivo per creare preoccupazione in un ambiente sempre più sottoposto a dure polemiche come quello della Serie A. Il nome di Andrea Agnelli, associato a questa situazione a causa di alcune intercettazioni, ha creato scalpore anche perchè questi è il Presidente della Juventus. Le ultime ci raccontano di una situazione che farà sorgere ulteriori polemiche. In una telefonta del cinque agosto scorso tra Agnelli e il suo avvocato Chiappero spunta il nome dell'ex capitano e allenatore della Juventus ora al Chelsea Antonio Conte. Stando ad alcune intercettazioni agli atti dell'inchiesta dela magistratura di Torino che l'Ansa ha visionato infatti pare che Agnelli abbia sottolineato all'avvocato Chiappero che Conte metteva delle pressioni e che chiunque era vicino a questi era da considerarsi seguito con grande attenzione. Pare che il tecnico abbia richiesto di ''gestire la curva''. Parole sicuramente importanti che creeranno ulteriori pressioni sull'ambiente Juve. (agg. di Matteo Fantozzi)

