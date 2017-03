Miami Open 2017/ Diretta Seppi Muller: streaming video Supertennis.tv, orario delle partite (oggi 25 marzo)

Diretta Miami Open 2017, Andreas Seppi, 33 anni (Foto LaPresse)

DIRETTA MIAMI OPEN 2017: SEPPI MULLER STREAMING VIDEO SUPERTENNIS.TV, ORARIO (OGGI 25 MARZO 2017) - Diretta Seppi-Muller: con inizio alle ore 16 italiane, al Miami Open 2017 si apre il secondo turno del tabellone maschile. Nel Master 1000 della Florida troviamo nuovamente in campo Andreas Seppi che, dopo l’agevole vittoria su Albot, si confronta ora con Gilles Muller. Testa di serie numero 24, il lussemburghese è arrivato oltre i 30 anni al momento migliore della carriera: a fine febbraio ha raggiunto il suo best ranking (27) e poco prima si era tolto la soddisfazione di vincere il suo primo titolo Atp in carriera, a Sydney.

Contro di lui Seppi è avanti nei precedenti (3-1) ma l'ultimo incrocio se lo è aggiudicato Muller, a Rotterdam lo scorso anno (4-6 7-6 6-4); la prima volta in cui i due si sono incrociati invece eravamo in Coppa Davis e il nostro tennista aveva dominato, era il 2007 ed era finita 6-1 6-1 6-4. Ci sono comunque buone possibilità per Seppi di arrivare al terzo turno; qui troverebbe eventualmente uno tra Tomas Berdych, testa di serie numero 10 ma in apparente calo, e il giovane russo Andrey Rublev che deve sicuramente migliorare nel carattere e nella tenuta mentale, ma intanto nel suo secondo turno ha spazzato dal campo Florian Mayer – non il primo venuto – con un 6-1 6-1 in 44 minuti.

Tra i match odierni anche quello di Roger Federer, osservato speciale dopo aver vinto Australian Open e Indian Wells: lo svizzero sta provando una clamorosa risalita verso la prima posizione mondiale, il suo avversario di oggi è l’americano Frances Tiafoe e dunque, giustamente, si guarda già al possibile terzo turno contro Juan Martin Del Potro contro cu il Re ha giocato un paio di match epici, perdendo la finale degli Us Open (2009) ma vincendo la semifinale olimpica (2012).

Esordio anche per la testa di serie numero 1 Stan Wawrinka, che trova Horacio Zeballos e cercherà se non altro di eguagliare la finale giocata in California; giocano poi i due giovani Alex Zverev (contro Yen-Hsun Lu) e Nick Kyrgios (contro Damir Dzumhur) che potrebbero incrociarsi ai quarti di finale e dunque avere un rematch della sfida andata in scena andata in scena a Indian Wells (con vittoria dell'australiano).

Nel tabellone femminile, uscita di scena Sara Errani in maniera clamorosa, nella parte bassa non ci sono più italiane; oggi in campo la testa di serie numero 2 Karolina Pliskova che sfida Yulia Putintseva (vincente su Carina Witthoeft rimontando da 1-4 a 6-4 nel secondo set), poi Agnieszka Radwanska che deve riscattare un brutto avvio di stagione e proverà a farlo contro la sorprendente veterana Mirjana Lucic-Baroni (sotto 2-5 al terzo contro Kateryna Bondarenko ha vinto al tie break) e anche Dominika Cibulkova, che è la quarta giocatrice del seeding e potrebbe anche arrivare fino in fondo, dovendo però stare attenta a Kirsten Flipkens che ha eliminato Ana Konjuh.

La diretta tv del torneo Miami Open 2017, almeno per quanto riguarda la Wta, è affidata a SuperTennis: la web-tv della federazione è disponibile per tutti al canale 64, e ovviamente si potrà assistere ai match del torneo anche in diretta streaming video visitando il sito www.supertennis.tv. Siamo invece su Sky Sport 2 e Sky Sport 3 per quanto riguarda il torneo maschile, con possibilità ovviamente di diretta streaming video attivando l'applicazione Sky Go. A proposito: per quanto riguarda le informazioni utili su questo torneo vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale www.miamiopen.com.

