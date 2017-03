PETARDI ITALIA ALBANIA/ Video, uno steward ferito e partita interrotta per 10 minuti!

Petardi Italia Albania, Foto La Presse

PETARDI ITALIA ALBANIA, VIDEO: UNO STEWARD FERITO E QUASI DIECI MINUTI DI INTERRUZIONE. IL RUOLO DI CAPITAN AGOLLI - Nella gara Italia-Albania c'è stato anche un momento in cui si è temuto qualcosa per quello che è accaduto sugli spalti e cioè il lancio continuativo di petardi che hanno portato l'arbitro a sospendere per dieci minuti il match. Decisivo è stato l'intervento del capitano della squadra ospite Agolli che è andato sotto la curva dei tifosi albanesi per calmarli e invitarli a capire che sarebbe arrivata una pesante penalizzazione proprio nei loro confronti se non si fossero fermati. Sicuramente è stato un intervento doveroso, ma anche molto intelligente da parte di un calciatore molto esperto che con trentaquattro anni ha conquistato la fascia di capitano della sua nazionale. Ansi Agolli gioca nel Qarabag dove ha dimostrato inoltre di essere un calciatore di sicura affidabilità sia tecnicamente che tatticamente. Le sue parole sono state decisive per evitare che continuasse una situazione poco gradevole. (agg. di Matteo Fantozzi)

PETARDI ITALIA ALBANIA, VIDEO: UNO STEWARD FERITO E QUASI DIECI MINUTI DI INTERRUZIONE - Sono immagini già viste quelle di Italia-Albania sospesa per quasi dieci minuti a causa del lancio di petardi da parte dei tifosi albanesi. Per fortuna non ci sono state grandi conseguenze anche se un po' di paura si è vissuta sia da parte dei calciatori in campo che da chi seguiva la partita da casa. L'unico ferito è stato uno steward come ha raccontato subito la Rai in telecronaca che sotto il settore della tifoseria albanese ha riportato lievi ferite, ma senza grandi problemi. Di certo sarebbe stato bello non vedere certe immagini che hanno poco a che fare col calcio e che non vorremmo vedere mai soprattutto nel momento in cui ci dovrebbe essere una festa sportiva magari con un vincitore e uno sconfitto ma sempre nel rispetto della sportività e dalla volontà di essere sempre pronti a giocare tutto quello che si ha in campo e con rispetto fuori. Quello che dispiace è dover raccontare questi episodi, ma che siano monito per non farne accadere più. CLICCA QUI PER IL VIDEO (agg. di Matteo Fantozzi)

