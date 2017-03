Pordenone Lumezzane/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote e risultato live

Diretta Pordenone Lumezzane (LAPRESSE)

Pordenone Lumezzane sarà diretta dall'arbitro Giovanni Nicoletti della sezione di Catanzaro, assistito dai guardalinee Rodolfo Zambelli di Finale Emilia e Giorgio Rinaldi di Roma 1. Allo stadio Ottavio Bottecchia di Pordenone i padroni di casa del Pordenone Calcio se la vedranno con il Lumezzane in occasione della 31esima giornata del campionato di Lega Pro, girone B. La sfida si disputa sabato 25 marzo alle ore 16.30 e sulla carta non dovrebbe esserci storia.

Il Pordenone è la quarta potenza del campionato, capace di tenere testa a squadre del calibro di Padova, Parma e Reggiana, con il solo Venezia ad aver creato il vuoto fra sé e le inseguitrici. I friulani hanno vinto le ultime due partite disputate, imponendosi di misura contro il Sudtirol e andando a vincere senza patemi nella trasferta di Ancona. Ora l'obiettivo è cercare di difendere il quarto posto dagli assalti della Reggiana, ed eventualmente provare a migliorare la propria posizione in vista dei playoff di fine stagione. Il Lumezzane, sebbene sia reduce da quattro risultati utili consecutivi (una vittoria e tre pareggi) è in piena zona playout, con soli quattro punti di vantaggio sull'ultimo posto che significa retrocessione diretta. La squadra ha bisogno di trovare punti in trasferta, anche se gare come quella di sabato prossimo non sono decisamente l'ideale per tentare di migliorare le sorti di classifica.

Per la prossima sfida il Pordenone dovrà rinunciare ai due soliti noti: il terzino Eros Pellegrini e il difensore Andrea Ingegneri, entrambi fermati da infortuni che ne stanno ritardando i tempi di recupero. Per il resto il tecnico Bruno Tedino avrà a disposizione gli altri effettivi. L'unico nella lista dei diffidati è il difensore centrale Mirko Stefani, che non dovrà farsi ammonire dal direttore di gara per non far scattare la squalifica. Il modulo sarà il 4-3-1-2 e vedrà giocare in porta Tomei. In difesa ci saranno i terzini Semenzato e De Agostini e i centrali Marchi e Stefani, mentre a centrocampo giocheranno le mezzali Suciu e Misuraca ai fianchi di Burrai. In attacco previsti il trequartista Cattaneo e le punte Arma e Padovan.

Il Lumezzane invece ha l'intera rosa a disposizione per la gioia del tecnico Mauro Bertoni. L'unico calciatore nell'elenco dei diffidati è il difensore Massimiliano Tagliani. Per la formazione titolare probabile il modulo 4-4-1-1, che può dare equilibrio alla squadra in ogni reparto. Il portiere sarà Pasotti, in difesa invece Tagliani, Sorbo, Magnani e Bonomo, a centrocampo i due interni Arrigoni e Varas Marcillo e i due esterni Oggiano e Bacio Terracino. Il trequartista sarà Speziale, l'unico attaccante Lella.

La gara dovrebbe essere, almeno sulla carta, monopolizzata dal Pordenone, che ha le caratteristiche per impedire all'avversario di fare il proprio gioco. I neroverdi porteranno un pressing convinto sui portatori di palla del Lumezzane, cercando di indurli in errore e recuperando palloni pericolosi in zona offensiva. Il Lumezzane invece dovrà evitare di farsi schiacciare nella propria metà campo, con i due esterni che dovranno ripiegare e aiutare la squadra ad imbastire l'azione.

Le quote delle principali agenzie di scommesse indirizzano il pronostico verso i padroni di casa. Betclic.it ad esempio valuta 1,58 il segno 1 per la vittoria casalinga del Pordenone, 3,60 il segno X per l'eventuale pareggio e 5,25 il segno 2 per il successo esterno del Lumezzane. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pordenone Lumezzane sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

