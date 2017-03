Portogallo Ungheria/ Info streaming video e diretta tv: probabili formazioni, risultato live (oggi 25 marzo)

Diretta Portogallo Ungheria, LaPresse

Portogallo Ungheria, diretta dall'arbitro polacco Szymon Marciniak, si gioca questa sera alle ore 20.45 allo stadio Da Luz di Lisbona per il girone B delle qualificazioni mondiali e sarà un remake di una delle gare più belle di Euro 2016. Nella competizione europea andata in scena in Francia nella scorsa estate, le due squadre hanno pareggiato per 3-3 dimostrando di avere due attacchi micidiali ma, nel contempo, due difese particolarmente ballerine. I campioni d'Europa in carica del Portogallo sono in corsa per il primo posto che, al momento, è occupato dalla Svizzera. I portoghesi non vogliono sbagliare anche perché i punti di distanza sono tre.

Anche l'Ungheria vuole tentare il miracolo, ovvero qualificarsi ai prossimi Mondiali. Dopo l'ottima figura fatta agli ultimi Europei, la nazionale magiara vuole dare continuità a quanto fatto. Ecco perché la sfida tra Portogallo e Ungheria sarà un crocevia fondamentale per entrambe le formazioni. Chi perde rischia seriamente di dover dire addio con largo anticipo al primo posto e dovrebbe così lottare per la qualificazione come migliore seconda.

Il Portogallo del c.t. Santos scenderà in campo col consolidato 4-1-4-1 che molto bene ha fatto anche in occasione degli ultimi Europei. In porta giocherà Rui Patricio mentre avanti a lui ci saranno José Fonte e il cagliaritano Bruno Alves come centrali, mentre i terzini saranno Joao Cancelo e Guerreiro. Avanti la difesa ci sarà William Carvalho con Ronaldo, Gomes, Joao Mario e Nani sulla trequarti avanzata. L'unica punta invece sarà André Silva, un elemento che questa stagione sta facendo molto bene nel campionato portoghese.

Invece l'Ungheria non vorrà cambiare nulla e perciò avrà voglia di dimostrare di poter ambire al primo posto con i suoi migliori uomini. Il c.t. Storck manderà in campo col suo 4-4-1-1 Gulacsi in porta, mentre in difesa agiranno Korhut, Guzmics, Lang e Bese. In mezzo al campo agiranno Dzsudzsak, Gera, Nagy e Gyurcso mentre da trequartista ci sarà Kleinheisler con Szalai punto di riferimento in attacco.

Il Portogallo ovviamente si affida alla sua stella, Cristiano Ronaldo, per provare a centrare un successo che sarebbe fondamentale. La squadra lusitana non può sbagliare per non perdere punti rispetto alla Svizzera capolista. Oltre al fenomeno del Real Madrid, occhio anche a Joao Mario e André Gomes i due centrocampisti centrali che hanno grande propensione a creare gioco e pericoli per gli avversari. Invece l'Ungheria non vorrà commettere errori contro un Portogallo molto ostico. Szalai in avanti è una torre fondamentale che col suo gioco apre tanti spazi. Bene anche Dzsudzsak che è un esterno di rapidità e tecnica.

Bwin propone la vittoria dei padroni di casa lusitani a 1.28 mentre a 5.25 viene quotato il pareggio tra Portogallo ed Ungheria. La vittoria dei magiari in terra lusitana viene quotata invece a 13.00. La gara tra Portogallo e Ungheria potrà essere seguita in diretta tv sul canale Sky Calcio 3, numero 253 della piattaforma satellitare Sky dove si possono guardare tutte le partite valide per le qualificazioni ai Mondiali 2018. Dunque agli abbonati sarà garantita anche la diretta streaming video tramite l'applicazione Sky Go.

