Prato Livorno/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA PRATO LIVORNO: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Prato Livorno sarà diretta dall’arbitro Alessandro Chindemi della sezione di Viterbo, assistito dai guardalinee Ylenia D’Alia di Trapani e Pietro Lattanzi di Milano. Allo stadio Lungobisenzio, sabato 25 marzo con inizio alle ore 18.30, si gioca il derby toscano tra Prato e Livorno, valido per la trentunesima giornata del campionato di Lega Pro, girone A.

Le due formazioni arrivano a questo incontro con un successo alle spalle: il Livorno lo ha conquistato all'Ardenza sulla Viterbese, il Prato a Tivoli contro la Lupa Roma. Prato-Livorno vede i padroni di casa a caccia del successo, sia per la classifica che per riscattare la pesante sconfitta subita nel girone di andata (5-1). Gli obiettivi di classifica sono diversi, con il Livorno che è in lotta per la promozione attraverso i playoff e si trova attualmente al quarto posto con 53 punti a parità con l'Arezzo, mentre il Prato è invischiato nella lotta per la salvezza, ed il colpaccio esterno dell'ultimo turno lo ha portato a quota 29 punti alla pari con la Carrarese, ma sempre in diciottesima posizione.

La gara dell’andata vide una completa disfatta per il Prato, che uscì dall’Ardenza sotto un pesante 5–1; risultato largo già nella prima mezzora di gioco con tre reti dei labronici: doppietta di Jelinic e rete di Martinelli su rigore. Nei restanti minuti del primo tempo il Livorno andò in rete anche con Lambrughi, poi una piccola reazione della formazione ospite, a segno con Danesi, ma nuovo allungo del Livorno nel corso della ripresa, con rete di Morelli per il definitivo 5–1.

Per la formazione di mister Francesco Monaco il colpo di Tivoli è valso tantissimo: non solo i tre punti ma anche entusiasmo e voglia di scalare la classifica. Contro la Lupa Roma, formazione in lotta per la salvezza e superata grazie a questi 3 punti, si trattava uno scontro diretto importante e i lanieri lo hanno affrontato con il piglio giusto, facendo vedere sin dall’inizio di avere tanta determinazione. Monaco ha cambiato qualche pedina nel suo schieramento, ma soprattutto c’è stato un atteggiamento diverso ed una grande caparbietà da parte di tutti gli uomini messi in campo, compresi i sostituti che sono entrati dalla panchina.

Il Prato è andato vicino a segnare già dopo 12 minuti, con Moncini che tira ed il portiere laziale che devia, mentre lo stesso attaccante del Prato cade in area. Dopo alcune azioni offensive della Lupa Roma, il Prato segna la rete che deciderà la gara al 37’: Marzorati colpisce di testa il pallone che era arrivato in area dopo un calcio di punizione di Ceccarelli dalla fascia destra. Nella ripresa la Lupa Roma cerca di attaccare per recuperare lo svantaggio, ma il Prato riesce a tenere la sfera per la maggior parte del tempo a centrocampo ed in un caso Melgrati esce bene sugli sviluppi di un corner per bloccare Iadaresta.

Il Livorno ha sbloccato nel finale la gara contro la Viterbese, dopo una partita sofferta e tecnicamente non esaltante. L’importante per la formazione amaranto era portare a casa i tre punti e la rete di Murilo all’87’ è servita allo scopo. Anche in questa occasione il Livorno è sceso in campo dovendo fare a meno di diversi giocatori per infortunio, e nel primo tempo nonostante la supremazia territoriale non è riuscito ad impensierire il portiere avversario.

Dopo l’intervallo in campo si è vista una formazione amaranto più determinata e con maggiore grinta, con occasioni da rete al 16’ e al 26’: protagonista Galli, con parata strepitosa di Iannarilli nel secondo caso. Il Livorno ha anche reclamato un calcio di rigore al 33’ per fallo su Maritato, e poi ha segnato dopo 4 minuti con il giovane brasiliano che aveva iniziato la partita in panchina. La Viterbese non è stata capace di reagire, e a 5’ dalla fine ha anche visto l’espulsione di Tortolano.

Nella gara del Lungobisenzio il Prato dovrebbe schierarsi con il 4-4-2 con coppia d’attacco formata da Moncini e De Marchi; per Monaco centrocampo con Ceccarelli e Di Molfetta sulle fasce e Cecchin con Gargiulo in mezzo; davanti a Melgrati la coppia centrale sarà formata da Marzorati, autore della rete a Tivoli e da Martinelli, mentre sulle fasce agiranno Tomi e Ghidotti. La risposta di Foscarini per il Livorno è prevista con il 3–5–2: Mazzoni in porta, linea difensiva con Benassi, Gasbarro e Borghese, esterni di centrocampo Toninelli e Franco, per vie centrali Luci, Valiani e Marchi e coppia d’attacco con Murilo affiancato a Maritato.

Un'occhiata alle quote per le scommesse su questa partita di Lega Pro: PaddyPower.it propone a 3,10 il segno 1 per la vittoria del Prato, a 3,25 il segno X per il pareggio e a 2,20 il segno 2 per il colpo esterno del Livorno. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Prato Livorno sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

