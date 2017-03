Pro Piacenza Lupa Roma/ Info streaming video e diretta Sportube, formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Pro Piacenza Lupa Roma (LAPRESSE)

DIRETTA PRO PIACENZA LUPA ROMA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Pro Piacenza Lupa Roma sarà diretta dall’arbitro Giovanni Luciano di Lamezia Terme, assistito dai guardalinee Luca Bianchini e Lorenzo Biasini entrambi da Cesena. La partita si gioca sabato 25 marzo 2017 allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza (calcio d’inizio alle ore 14:30), ed è valida per il turno numero 31 del campionato di Lega Pro. Nel girone B gli emiliani sono in lotta per i play off, i capitolini invece sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

Entrambe le squadre però sono reduci da un sabato problematico. I rossoneri hanno perso di misura a Lucca, riaprendo la corsa ai play off riportando i toscani ad un punto dalla zona che vale gli spareggi, col decimo posto occupato proprio dalla Pro Piacenza. Per gli emiliani la sconfitta allo stadio Porta Elisa ha interrotto un momento estremamente positivo, con la squadra reduce da quattro vittorie consecutive e che aveva ottenuto sette successi nelle ultime otto partite di campionato disputate. Sicuramente con una risalita prepotente i piacentini sono riusciti a staccarsi totalmente dalla zona play out e a lottare per qualcosa di più importante. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

La Lupa Roma ha invece incassato quella che probabilmente può essere considerata la sconfitta potenzialmente più pesante della stagione, quella contro il Prato in casa. I toscani hanno piazzato un clamoroso sorpasso al penultimo posto ai danni della Lupa, che dopo un periodo di ripresa vanta ora solo tre punti di vantaggio sulla Racing Roma ultima in classifica. Secondo ko consecutivo per i romani dopo quello in casa del Giana Erminio, anche se la salvezza diretta è comunque ancora lontana solo quattro lunghezze.

Vediamo le formazioni previste per il match del Garilli: padroni di casa del Pro Piacenza schierati con Fumagalli tra i pali, Calandra terzino destro, Cardin terzino sinistro, Bini e Belotti centrali. Aspas e Barba si muoveranno per vie centrali a metacampo, mentre gli esterni di fascia dovrebbero essere Pugliese a destra e Riccardo Rossini a sinistra. In avanti giocheranno Bazzoffia e Musetti. La Lupa Roma dovrebbe replicare con Brunelli in porta, dietro una linea difensiva a quattro schierata da destra a sinistra con Antonelli, Rosato, Mazzarani e Sfanò. A centrocampo spazio a La Camera, Garufi e Corvesi, trequartista Stefano D'Agostino mentre nel tandem offensivo confermati Mastropietro e il francese Fofana.

Il confronto tattico vedrà schierata la Pro Piacenza di Fulvio Pea con il 4-4-2 e la Lupa Roma di David Di Michele con il 4-3-1-2. Il ritorno del mister che aveva cominciato la stagione aver giovato ai capitolini, che nelle ultime sei partite hanno subito però cinque sconfitte ritornando pienamente a rischio non solo per i play out, ma anche per la retrocessione diretta in Serie D. Il Pro Piacenza ha invece dimostrato di poter mantenere un eccellente livello di continuità; la squadra deve ora dimostrare maturità e confermare come l’ultimo ko di Lucca si possa ricordare ad un incidente di percorso.

Quote: su snai.it troviamo a 1,68 il segno 1 per la vittoria del Pro Piacenza, a 3,40 il segno X per il pareggio e a 5,25 il segno 2 per il colpo esterno della Lupa Roma. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Pro Piacenza Lupa Roma sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

