Pronostici Qualificazioni Mondiali 2018/ Le scommesse sulle partite di oggi: in campo anche Belgio e Francia,

Pronostici qualificazioni mondiali 2018 (LaPresse)

PRONOSTICI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018, LE SCOMMESSE SULLE PARTITE (5^ GIORNATA, OGGI, GRUPPO A, B, H) - Oggi sabato 25 marzo scendono in campo altri tre gironi per disputare le partite in programma nella 5^ giornata del torneo del continente europeo di qualificazioni ai Mondiali 2018. Novo gli incontri in calendario per questa sera, due orari di inizio (ore 18.00 e ore 20.45) e 3 gruppi impegnati, ovvero A, B, H. Tra i protagonisti più attesi in questa giornata troviamo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, campione europeo in carico e la Francia di Matuidi e Griezmann, che affronteranno rispettivamente l’Ungheria e il Lussemburgo. Ma andiamo a vedere il pronostico stilato dalla nostra redazione, che ha tenuto contro dei molteplici dati e valori statistici relativi agli incontri in calendario, per stabilire i favoriti alla vittoria in questa 5^ giornata dei qualificazioni ai Mondiali 2018.

PRONOSTICO SVEZIA BIELORUSSIA (GIRONE A, ore 18.00) – Anche orfana di Zlatav Ibrahimovic, la nazionale svedese approda alla quinta giornata di qualificazione da favorita, specialmente se di fronte si trova la Bielorussia: i gialloblu infatti registrano a loro favore sia lo storico che lo stato di forma (3 vittorie negli ultimi 5 incontri disputati, contro i 2 pareggi e un solo successo segnati dalla formazione delle Ali Bianche. Oltre a questo si segnala a livello statistico anche un migliore posizionamento nella classifica del girone, che vede la Svezia terza con 7 punti e la Bielorussia quinta con 2: se già questo non bastasse ricordiamo alcuni elementi a cui il tecnico Andersson può fare conto, ovvero il grifone Hilijemarck e il felsineo Helander.

PRONOSTICO ANDORRA FAR OER (GIRONE B, ore 18.00)- Il girone B ci offre per il preserale la sfida tra Andorra e far Oer, due piccole a livello continentali che però potrebbero regalare ai tifosi grandi sorprese. Il pronostico del match, nonostante la relativa fama delle due formazioni pare arridere alla formazione di Laers Olsen, che può vantare alcuni numeri importanti nel confronto diretto. Lo storico recente non ci ricorda alcun testa a testa, ma va notato che al momento la nazionale della Far Oer registra un miglior piazzamento in classifica, con la quarta piazza e 4 punti (1 vittoria e 2 pareggi) oltre che una differenza reti fissa a -6, mentre Andorra è il fanalino di coda del gruppo B con 0 punti e -12 da recuperare in reti.

PRONOSTICO SVIZZERA LETTONIA (GIRONE B, ore 18.00)- La Svizzera prima nella classifica del girone H torna in campo nella 5^giornata di qualificazione ai mondiali contro la Lettonia, da grande favorita: a favore della nazionale rossocrociata per stabilire il pronostico però non gioca solo la classifica (dove invece la formazione slava è quinta con solo 3 punti e 9 lunghezze di distacco). Los tato di forma evidenza che la Svizzera negli ultimi 5 incontri disputati ha trovato ben 4 vittorie di fila, mentre la Lettonia, ha registrato solo due successi e bene 3 insuccessi di fila alle spalle. Da segnalare per l’1 anche il valore della rosa di Petkivic, dove troviamo gli italiani Widmer, Lichesteiner,Dzemaili e Freuler.

PRONOSTICO CIPRO ESTONIA (GIRONE H, ore 18.00)- Per il match tra Cipro e Estonia pare piuttosto complesso stabile una favorita in questa 5^ giornata delle qualificazioni ai mondiali, visti i pochi discriminati presenti nelle statistiche delle due nazionali. Nel Girone H infatti la classifica vede la nazionale isolana alla quarta posizione con 3 punti e una differenza reti fisa a – 5 mentre il team baltico è quinto con i medesimi punti ma una differenza reti più grande (fisa a -10).poco ci dice anche lo stato di forma: Cipro negli ultimi 5 incontri è incappata in appena due vittorie di seguito, mentre l’Estonia ha realizzato una vittoria e un pareggio.

PRONOSTICO BOSNIA ERZEGOVINA GIBILTERRA (GIRONE H, ore 18.00) – Per Bosnia Erzegovina-Gibilterra, il pronostico appare certamente a favore per la formazione di casa, vediamo quindi perché: i dragoni vantano la terza piazza in classifica con 7 punti, oltre che avere raccolto 4 risultati utili (di cui 3 vittorie) negli ultimi 5 incontri disputati, e si ricorda che tra le loro file si conta anche Edin Dzeko, tra i migliori bomber d’Europa. Di contro invece Gibilterra è ultima nel girone con 0 punti e a -15 nella differenza reti.

PRONOSTICO BULGARIA OLANDA (GIRONE A, ore 20.45) – Per Bulgaria-Olanda il pronostico in questa 5^ giornata di qualificazioni ai mondiali è senza dubbio favorevole agli Oranje, che possono vantare nomi di spicco nei campionati europei e, nello scontro diretti, anche dati statistici interessanti. L’Olanda è infatti seconda nel girone A con 7 punti (2 vittorie e un pareggio), e negli ultimi 5 incontri disputati hanno raccolto solo due successi e due pareggi. Sempre per gli arancioni si segnala a favore anche lo storico, con 2 vittori su 4 testa a testa e un pareggio: per i bulgari invece si conta la quarta piazza con 6 punti ma una differenza reti negativa e uno stato di forma non tra i migliori, visto che negli ultimi 5 appuntamenti la nazionale di Popov ha accolto solo due successi.

PRONOSTICO LUSSEMBURGO FRANCIA (GIRONE A, ore 20.45)- La Francia approda alla quinta giornata di qualificazioni ai mondiali da favorita annunciata nel match contro il Lussemburgo: oltre al più alto valore tecnico della rosa di Deschamps, che vede tra i migliori elementi di alcuni tra i club più importanti di Europa, sono anche i numeri a consegnare ai Bleus la palma di favorito. La Francia ha infatti vinto gli ultimi 4 testa a testa contro il Lussemburgo, oltre che essere in testa con 10punti al girone A, che vede invece i lussemburghesi ultimi con 1 solo punto a bilancio.

PRONOSTICO PORTOGALLO UNGHERIA (GIRONE B, ore 20.45)- Pronostico già scritto per il match tra Portogallo e Ungheria: la nazionale di Fernando Santos è campione d’Europa in carica e conta tra le sue file personaggi come Cristiano Ronaldo (pallone d’oro 2016), Andrè Silva e Carvalho.se volessimo comunque dare un occhio alle statistiche ricordiamo che il Portogallo è in seconda posizione con 9 punti nel girone, mentre l’Ungheria è terza con 2 lunghezze di distacco, ma soffre di uno storico avverso, oltre che di uno stato di forma meno eccellente (i lusitani hanno vinto in quattro delle ultime 5 partite disputate, mentre i magiari hanno realizzato 2 successi e un pareggio).

PRONOSTICO BELGIO GRECIA (GIRONE H, ore 20.45) – Sfida importante tra Belgio e Svezia, dove si confronteranno la prima e la seconda classificata nel girone H per la 5^ giornata delle qualificazioni ai prossimi mondiali. Nel fare un pronostico del match, favorevole ai padroni di casa fanno ricordati però alcuni fattori: il Belgio dimostra un miglior stato di forma, visto che negli ultimi 5 match disputati ha realizzato 4 vittorie e un pareggio (mentre la Grecia ha ottenuto 3 vittorie e un pari) oltre che uno storico favorevole. A confondere le idee però va segnalato la distanza minima in classifica tra le due formazioni, oltre che la presenza in entrambe le rose di giocatori di spicco nei club europei: i belgi faranno conto su personaggi come Lukaku, Dries Mertens, Benteke e Hazard, mentre i greci hanno a disposizione Torosidis e Mitroglou.

