Pronostici Serie B / Le scommesse sulle partite: oggi gli anticipi di Cittadella e Benevento

Pronostici Serie B, LaPresse

PRONOSTICI SERIE B: LE SCOMMESSE SULLE PARTITE DELLA 32^ GIORNATA, GLI ANTICIPI (OGGI SABATO 25 MARZO 2017) - Nella trentaduesima giornata della Serie B 2016-2017 saranno presenti incontri interessanti ed equilibrati, dunque i pronostici si annunciano molto combattuti, perché in diverse occasioni si affronteranno squadre ancora motivate da obiettivi importanti, per la promozione, in zona playoff oppure nella lotta per non retrocedere. Ecco allora proprio i pronostici che la nostra redazione ha stilato per le due partite in programma in anticipo oggi, sabato 25 marzo (senza la Serie A, il grosso delle partite si gioca infatti alla domenica), provando a leggere all'interno dei tanti dati e valutando il possibile esito delle sfide.

Pronostico Cittadella Spezia (ore 18.00) - Doppio problema per mister Venturato in vista dell’incontro con lo Spezia, partita che apre il programma della 32esima giornata di serie B e vero scontro diretto fra due squadre che si contendono la zona playoff. Il tecnico veneto deve infatti rinunciare al suo capitano, Iori, ed a Scaglia, entrambi per squalifica. Nessun assente invece per mister Di Carlo nello Spezia che vorrebbe migliorare il suo ruolino di marcia in trasferta che sinora ha visto solo due successi. Il Cittadella in casa è formazione temibile, ed è la favorita per aggiudicarsi questo match.

Pronostico Benevento Trapani (ore 20.30) - Nel secondo anticipo della giornata il Benevento affronta il Trapani con l’intento di riscattare immediatamente la sconfitta del turno precedente al Curi. In settima Baroni ha provato in diverse occasioni e nella partitella con la Primavera, il nuovo modulo 4-4-2 che con molta probabilità schiererà con la formazione siciliana. Il Trapani dopo la vittoria casalinga sul Bari cerca la continuità per emergere dai bassifondi della classifica. Pronostico del match: vittoria del Benevento.

