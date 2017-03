Risultati Lega Pro/ Classifica aggiornata, diretta gol live score gironi A, B (oggi 25 marzo 2017)

Risultati Lega Pro, Foto LaPresse

RISULTATI LEGA PRO: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE GIRONI A, B (31^ GIORNATA, OGGI 25 MARZO 2017) – Nel campionato di Lega Pro 2016-2017 siamo arrivati alla trentunesima giornata, la dodicesima del girone di ritorno; ne man cano dunque otto per chiudere la stagione regolare e avviarci agli spareggi, ovvero playoff e playout. La situazione per quanto riguarda la corsa alla promozione diretta sembra al momento definita, ma le sorprese sono ancora possibili; tante invece le squadre che si giocano l’accesso alla griglia degli spareggi.

Risultati Girone A. Sabato 25 marzo vivremo otto partite di questo girone: alle ore 14:30 Alessandria-Racing Roma, Cremonese-Pontedera, Pro Piacenza-Lupa Roma e Viterbese-Lucchese, alle ore 18:30 Prato-Livorno e Tuttocuoio-Olbia, alle ore 20:30 Carrarese-Siena e Giana Erminio-Renate. L’Alessandria prosegue nel suo momento negativo fuori casa: un’altra sconfitta, stavolta a Siena, ma i grigi non hanno pagato dazio perché anche Cremonese e Arezzo hanno perso. Ne ha approfittato solo il Livorno che però, trovandosi a -10 dalla vetta, potrebbe sperare se non altro nel secondo posto. La Cremonese invece ci crede, perché ha solo 4 punti da recuperare: oggi turno casalingo per entrambe le squadre in fuga. Per quanto riguarda la corsa ai playoff, occhio alla sfida diretta di Viterbo con la Lucchese che può effettuare il sorpasso ai danni dei laziali e trovarsi dentro le prime dieci, con la vittoria sulla capolista anche il Siena è tornato a sperare mentre la Pistoiese, che sembravca destinata a giocarsi la salvezza, potrebbe rientrare in corsa.

Risultati girone B: alle ore 16:30 si gioca Pordenone-Lumezzane. Al Bottecchia i ramarri affrontano una sfida importante: potrebbero trovarsi, anche se solo momentaneamente, agganciati al terzo posto che al momento è occupato dal Parma. Due vittorie consecutive per i friulani, tre nelle ultime quattro partite, che hanno rilanciato le ambizioni di una squadra che punta a migliorare la sua posizione, potendo sfruttare la crisi dei ducali che non vincono da tre partite e sembrano aver esaurito benzina ed entusiasmo. Per quanto riguarda il Lumezzane, 6 punti nelle ultime quattro partite hanno rimesso in corsa i bresciani per la salvezza; certo a oggi la squadra dovrebbe giocare il playout (contro il Fano, senza il vantaggio del fattore campo) ma la quota tranquillità è lontana soltanto due punti e la sfida diretta tra Fano e Forlì potrebbe dare una grossa mano al Lumezzane per migliorarsi ulteriormente.

GIRONE A

Ore 14:30 Alessandria-Racing Roma

Ore 14:30 Cremonese-Pontedera

Ore 14:30 Pro Piacenza-Lupa Roma

Ore 14:30 Viterbese-Lucchese

Ore 18:30 Prato-Livorno

Ore 18:30 Tuttocuoio-Olbia

Ore 20:30 Carrarese-Siena

Ore 20:30 Giana Erminio-Renate

CLASSIFICA GIRONE A

Alessandria 63

Cremonese 59

Arezzo, Livorno 53

Giana Erminio 50

Piacenza 49

Renate, Como 45

Pro Piacenza, Viterbese 41

Lucchese (-2) 40

Siena 38

Pistoiese 36

Pontedera 33

Olbia 32

Tuttocuoio, Carrarese, Prato 29

Lupa Roma 28

Prato 25

GIRONE B

Ore 16:30 Pordenone-Lumezzane

CLASSIFICA GIRONE B

Venezia 67

Padova 59

Parma 57

Pordenone 54

Reggiana 52

Gubbio 47

Sambenedettese 45

AlbinoLeffe 43

Feralpisalò 42

Bassano 40

Santarcangelo 39

Maceratese (-2) 37

Sudtirol 32

Mantova 31

Forlì 30

Modena, Fano 29

Lumezzane 28

Teramo 27

Ancona 24

