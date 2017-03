Risultati Qualificazioni Mondiali 2018/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: Portogallo e Belgio

Risultati qualificazioni Mondiali 2018, Foto LaPresse

RISULTATI QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018: CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA GOL LIVE SCORE (OGGI 25 MARZO) - La seconda parte del quinto turno delle qualificazioni Mondiali 2018 si gioca nella giornata di sabato 25 marzo; altre nove partite che seguiremo con estrema attenzione, perchè siamo arrivati alla conclusione del girone di andata per i gironi interessati e dunque la situazione della classifica sta iniziando a definirsi.

Vediamo subito qual è il programma delle partite: tante le sfide del pomeriggio, perchè alle ore 18 avremo Svezia-Bielorussia (girone A), Andorra-Far Oer e Svizzera-Lettonia (girone B), Bosnia-Gibilterra e Cipro-Estonia (girone H). Alle ore 20:45 invece si giocano Bulgaria-Olanda e Lussemburgo-Francia (girone A), Portogallo-Ungheria (girone B) e Belgio-Grecia (girone H). CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 E LA CLASSIFICA DEI GIRONI

Nel girone A la Francia, vincendo la partita di andata contro l’Olanda, si è presa tre punti di vantaggio sugli Orange e ora proverà a difenderli fino alla fine. Il girone non è impossibile e si può pensare di vincerle tutte, potendosi accontentare di pareggiare il ritorno contro l’Olanda; attenzione però alla Svezia, che questa sera ha un impegno agevole e minaccia se non altro di prendersi la seconda posizione, utile per i playoff (e per l’Olanda una seconda eliminazione consecutiva, dopo quella degli Europei, sarebbe pesantissima).

Il girone B al momento è dominato dalla Svizzera, che si trova a punteggio pieno dopo quattro partite: i rossocrociati hanno tre punti di vantaggio sul Portogallo e puntano a confermarli, sapendo che i lusitani rischiano qualcosa contro un’Ungheria che rimane in zona per un posto nei playoff e non potendo di certo fallire la sfida interna contro la Lettonia. L’altra partita potrebbe spingere le Isole Far Oer al terzo posto nel girone: sarebbe clamoroso, ma al termine delle partite di andata l’arcipelago dell’Atlantico potrebbe davvero essere in corsa per gli spareggi.

Domina anche il Belgio nel girone H, ma con la Grecia sempre attaccata: questa sera a a Bruxelles potrebbe esserci la partita della verità, perchè una vittoria per i Diavoli Rossi significherebbe essere a +5 e mettersi al riparo anche da un possibile ko nella partita di ritorno. Considerato che la Bosnia (battuta 4-0) procede tra alti e bassi e che le altre nazionali sono nettamente inferiori, al Belgio il primo posto con qualificazione diretta non dovrebbe sfuggire; la Grecia ci crede, nella peggiore delle ipotesi una delle otto posizioni per i playoff è assolutamente alla portata.

GIRONE A

ore 18:00 Svezia-Bielorussia

ore 20:45 Bulgaria-Olanda

ore 20:45 Lussemburgo-Francia

CLASSIFICA: Francia 10, Olanda 7, Svezia 7, Bulgaria 6, Bielorussia 2, Lussemburgo 1

GIRONE B

ore 18:00 Andorra-Far Oer

ore 18:00 Svizzera-Lettonia

ore 20:45 Portogallo-Ungheria

CLASSIFICA: Svizzera 12, Portogallo 9, Ungheria 7, Far Oer 4, Lettonia 3, Andorra 0

GIRONE H

ore 18:00 Bosnia-Gibilterra

ore 18:00 Cipro-Estonia

ore 20:45 Belgio-Grecia

CLASSIFICA: Belgio 12, Grecia 10, Bosnia 7, Cipro 3, Estonia 3, Gibilterra 0

