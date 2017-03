Risultati Serie B/ Classifica aggiornata, diretta gol live score: oggi Cittadella Spezia e Benevento Trapani

Risultati Serie B, LaPresse

RISULTATI SERIE B: CLASSIFICA AGGIORNATA, DIRETTA GOL LIVE SCORE (32^ GIORNATA, OGGI SABATO 25 MARZO 2017) - La trentaduesima giornata del campionato di Serie B 2016-2017 comincia oggi, sabato 25 marzo: come sempre succede in occasione delle soste del campionato maggiore per la Nazionale, ecco che la Serie B si prende la ribalta della domenica, lasciando al sabato due anticipi secondo gli orari che di solito sono utilizzati proprio dalla Serie A. Dunque per prima cosa andiamo a vedere quali sono le due partite in programma oggi: alle ore 18.00 si comincia con Cittadella Spezia, mentre alle ore 20.30 si giocherà Benevento Trapani.

La partita del Tombolato sarà molto interessante e, classifica alla mano, è pure facile capire il perché: attualmente il Cittadella con 44 punti sarebbe fuori di un solo punto dalla zona playoff, che a quota 45 è chiusa proprio dallo Spezia (insieme al Novara), dunque possiamo parlare senza ombra di dubbio di un vero e proprio scontro diretto nella fascia di squadre il cui obiettivo sarà proprio quello di conquistare un posto nella post-season. La vittoria varrebbe il sorpasso per il Cittadella e l'allungo per lo Spezia, mentre un pareggio lascerebbe sostanzialmente inalterata la situazione e risulterebbe probabilmente più gradito ai liguri, non tanto per il punto di vantaggio che a dieci giornate dalla fine è poco significativo, quanto perché vorrebbe dire mettersi alle spalle senza danni un'ostica trasferta.

Al Vigorito invece il Benevento padrone di casa vuole rilanciare le proprie ambizioni di essere protagonista assoluto di questa Serie B: il treno per la promozione diretta forse è passato ma una posizione di spicco nella griglia dei playoff (magari il quarto che consente di saltare il primo turno) sarebbe già uno splendido traguardo per una neopromossa. Il Trapani cerca invece un risultato che sarebbe molto importante per una squadra che finora è rimasta decisamente sotto le aspettative di inizio stagione, è penultima in classifica e di conseguenza ha naturalmente estremo bisogno di punti per inseguire la salvezza, che comunque a dire il vero è già molto più vicina - grazie a un buon 2017 - rispetto a quanto lo fosse al termine di un pessimo girone d'andata.

SERIE B 32^ GIORNATA

Sabato 25 marzo

Ore 18.00

Cittadella-Spezia

Ore 20.30

Benevento-Trapani

CLASSIFICA

Spal 58

Frosinone 56

Verona 54

Benevento (-1) 48

Perugia 47

Bari 46

Spezia, Novara 45

Cittadella 44

Entella, Carpi 43

Salernitana 39

Ascoli 38

Avellino 37

Cesena, Pro Vercelli 34

Vicenza 33

Latina, Brescia 32

Pisa (-4) 30

Trapani 29

Ternana 26

