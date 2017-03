Risultati Volley Femminile/ Classifica aggiornata e diretta live score (22^ giornata, Serie A1, oggi)

Risultati Volley Femminile (LaPresse)

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE, CLASSIFICA AGGIORNATA E DIRETTA LIVE SCORE DELLE PARTITE (22^GIORNATA, SERIE A1, OGGI) - La regular season della Serie A1 di volley femminile si conclude questa sera con la 22^ giornata, l’ultima prima che i risultati definiscano la classifica di fine anno, con conseguente creazione del prossimo complesso tabellone dei playoff che mettono in palio il 72^ scudetto. L’attesa è quindi grande e i punti in palio oggi potrebbero risultare più pesanti che mai proprio in ottica del finale di stagione. Vista la capitale importanza di questa giornata la federazioni ha deciso di programma tutti i 6 match nella stessa sera, questa di sabato 25 marzo, senza anticipi e/o posticipi, con fischio d’inizio fissato per tutti alle ore 20.30.

A quest’ora dunque si udirà il fischio d’inizio di Foppedretti Bergamo e Imoco Volley Conegliano, tra i big match del turno visto il grande valore delle rose attese al PalaNorda, ma di per sé non significativo in ottica classifica: le pantere non hanno da temere sulla vetta della classifica del campionato, e le rossoblu, quarte con 5 lunghezze dalla rivale più prossima, quale sia il risultato finale rimarranno comunque non si sposteranno ulteriormente in graduatoria. Destini già segnati anche per lo scontro Metalleghe Montichiari e Pomì Casalmaggiore: le bresciane sono undicesime in classifica in piena zona retrocessione, mentre le rosanero, in caso di sconfitta potrebbero al massimo scendere al terzo posto in graduatoria a favore di Novara, ipotesi che comunque appare poco probabile sulla carta. Sempre alle ore 20.30 è atteso invece uno dei match più caldi, ovvero la sfida tra Liu Jo Nordmeccanica Modena e Sudtirol Bolzano: a rendere entusiasmante questo scontro non è solo il valore delle due rose, o la viglia di riscatto delle emiliani dopo la débâcle in Coppa europea, ma anche la classifica che vede entrambe le formazioni in piena zona playoff con 31 punti ciascuno e dove la vittoria oggi potrebbe decidere il passaggio ai quarti di finale o la necessità di affrontare gli ottavi. Altro incontro davvero importante in questa 22^ giornata è quello tra la Unet Yamamay Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara, specialmente se diamo un occhio alla graduatoria finale: le farfalle padrone di casa devono assolutamente invertire il trend negativo per non perdere il treno dei play off proprio nell’ultima giornata di campionato a disposizione, mentre le piemontesi nutrono l’ambizione di superare Casalmaggiore, seconda in graduatoria ma a sole due lunghezze di distanza. Questo turno si completa nel suo calendario con il match tra piccole, ovvero Club Italia Crai e Saugella Team Monza: il club federale anche in caso di vittoria rimarrebbe comunque fanalino di coda, mentre la compagine di Delmati, con la 10^ posizione e 19 punti potrebbe scommettere sulla salvezza. Chiude il tabellone della 22^giornata del campionato di Serie A1 il derby tutto fiorentino tra la Savino Del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze, atteso sempre per le ore 20.30: se una vittoria per Scadicci significherebbe poco in ottica classifica, i punti in palio potrebbero invece pesare tantissimo per le avversarie, che in nona posizione con appena 2 punti di distacco potrebbe, approfittando di un nuovo passo falso di Busto in una insperata piazza ai playoff.

RISULTATI VOLLEY FEMMINILE - 22^ GIORNATA

Sabato 25 marzo 2017 - Ore 20.30

Bergamo-Conegliano

Busto Arsizio-Novara

Club Italia-Monza

Modena-Bolzano

Montichiari-Casalmaggiore

Scandicci-Firenze

CLASSIFICA VOLLEY FEMMINILE

Conegliano 53

Casalmaggiore 46

Novara 44

Bergamo37

Scandicci 32

Modena 31

Busto Arsizio 30

Firenze 28

Monza 19

Montichiari 17

Club Italia 10

