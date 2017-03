SCONTRI VIOLENTI A SASSARI / Video, un'amichevole del Cagliari si trasforma in una guerriglia

Foto La Presse

SCONTRI VIOLENTI A SASSARI, VIDEO: UN'AMICHEVOLE DEL CAGLIARI DIVENTA UNA GUERRIGLIA. CI SONO DIVERSI FERITI - Gli scontri violenti di Sassari tra tifosi del Cagliari e della Torres hanno portato sicuramente una brutta immagine del nostro calcio anche all'estero tanto più che avvenivano prima di quella che sarebbe stata una semplice amichevole tra squadre tra le altre cose molto lontane di categoria. Purtroppo quattro/cinque persone sono state trasportate in ospedale in ambulanza come racconta La Gazzetta dello Sport nella sua versione online. Intanto buona parte dei tifosi del Cagliari arrivati per seguire la partita contro il Sorso sono stati fermati dalla polizia e invitati a tornare indietro per evitare ulteriori problemi. Le immagini che girano sul web sicuramente sono piuttosto inquietanti che lasciano senza parole. L'unica sensazione è quella di disgusto verso situazioni che c'entrano poco sia col calcio e più in generale con la vita che dovrebbe aprire sempre a situazioni di tranquillità con la violenza che nel 2017 dovrebbe essere totalmente debellata tanto più a margine di un evento sportivo e quindi per natura conviviale. (agg. di Matteo Fantozzi)

