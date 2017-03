Tuttocuoio Olbia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Tuttocuoio Olbia (LAPRESSE)

DIRETTA TUTTOCUOIO OLBIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Tuttocuoio Olbia sarà diretta dall’arbitro Mario Vigile della sezione di Cosenza, assistito dai guardalinee Francesco Gentileschi di Terni ed Andrea Micaroni di Pescara. Tuttocuoio–Olbia è una delle gare in programma nella 31esima giornata di Lega Pro per il girone A, e si gioca allo stadio di Pontedera sabato 25 marzo con inizio alle ore 18.30.

Le due formazioni sono a stretto contatto in classifica con quella sarda che è l'ultima non compresa nella zona playout, con i suoi 32 punti, mentre il Tuttocuoio è la prima compresa con 29. Una gara che per i pisani potrebbe quindi rappresentare la possibilità di aggancio con i rivali, ed è il secondo scontro diretto per la salvezza consecutivo, dopo quello di domenica scorsa con il Pontedera, terminato con un pareggio senza reti.

Anche l’Olbia ha conquistato 1 punto nell’ultimo turno, pareggiando in casa contro il Como, con il punteggio finale di 1–1. La gara di andata, disputata al Nespoli di Olbia, vide il successo dei padroni di casa per 1–0, con la rete decisiva segnata dall’ex cagliaritano Ragatzu dopo 56 minuti di gioco, su un passaggio dell’altro ex cagliaritano, Cossu che è ancora squalificato per il return match del Mannucci. Un girone fa la sfida diretta si sviluppò sui binari dell’equilibrio, con l’Olbia che ebbe una grande giornata da parte del portiere Carboni capace di parare diverse conclusioni a rete degli attaccanti di Fiasconi.

Il derby di domenica scorsa con il Pontedera ha portato un punto in casa Tuttocuoio, ma la gara è stata scialba e senza emozioni, come testimonia lo 0–0 finale. Sia il Tuttocuoio che il Pontedera avevano più da perdere in questa partita e questo ha fatto sì che la gara iniziasse su ritmi blandi, con ambedue le squadre a controllare piuttosto che offendere. Gli ospiti hanno registrato un maggior possesso palla, ma a questo non è corrisposta l’incisività in fase conclusiva. Il Tuttocuoio ha cercato soprattutto i palloni alti per i suoi attaccanti, ed in effetti la palla gol più interessante è stata quella di Shekiladze che dopo aver saltato Risaliti ha effettuato un tiro dal limite dell’area, senza però centrare la porta del Pontedera.

Anche la ripresa ha visto le due formazioni continuare sulla stessa falsa riga e dopo pochi minuti sono iniziate le sostituzioni: il tecnico del Tuttocuoio ha inserito Berardi e Ferrari, al posto rispettivamente di Siani e Provenzano. I neroverdi hanno tremato al 32’ ma anche il tiro di Santini, contrastato dai difensori avversari, non ha dato esito. Per la formazione di Fiasconi un finale di gara con diverse imprecisioni nei passaggi ma senza che il risultato si sbloccasse.

Nell’ultimo turno l’Olbia ha interrotto al Nespoli una lunga serie negativa imponendo il pareggio al Como, formazione che è in lotta per le posizioni playoff. Mister Tiribocchi, che ha preso il posto in panchina di Mignani da appena due settimane, ha così la possibilità di tirare il fiato, in vista di un finale di campionato che si preannuncia molto intenso. La gara contro i lariani si è aperta e chiusa nel primo tempo, quando nel giro di 3 minuti prima è arrivata la rete degli ospiti con Pessina, poi il pareggio della formazione sarda con il difensore Dametto, che si era portato in area avversaria in occasione del corner battuto da Ragatzu. L’Olbia ha giocato meglio nel primo tempo ed il risultato dopo 45 minuti le stava un po' stretto, ma nella ripresa il gioco è stato più equilibrato, ed il Como ha anche protestato per una rete annullata a Cavalli.

Per questa gara il Tuttocuoio dovrebbe schierarsi con il 4-3-3: Nocchi estremo difensore, Tiritiello, Picascia, Bachini e Falivena a comporre la linea arretrata, Caciagli, Berardi e Serinelli nel reparto di centrocampo, tridente offensivo con il georgiano Shekiladze affiancato da Merkaj e Siani. L’Olbia di Mignani dovrebbe opporre il 3–5–2 con Ricci in porta, trio arretrato composto da Iotti, Dametto e Pisano, fasce occupate da Pinna e Cotali e a centrocampo Benedicic, Piredda e Feola; infine la coppia d’attacco con Capello a sostegno di Ragatzu. In alternativa 4-3-1-2 con Piredda trequartista e un difensore in meno.

Per quanto riguarda i pronostici, i bookmaker favoriscono la vittoria del Tuttocuoio: su WilliamHill.it troviamo il segno 1 a quota 2,05, il segno X per il pareggio a 3,10 e il segno 2 per la vittoria esterna dell'Olbia a 3,25. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Tuttocuoio Olbia sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

