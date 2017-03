Viterbese Lucchese/ Info streaming video diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Viterbese Lucchese (LAPRESSE)

DIRETTA VITERBESE LUCCHESE: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE A) - Viterbese-Lucchese sarà diretta dall’arbitro Nicola De Tullio della sezione di Bari, assistito dai guardalinee Pietro Guglielmi di Albano Laziale e Vincenzo Madonia di Palermo. Nell’incontro valido per la trentunesima giornata del girone A della Lega Pro, in programma alle ore 14:30 di sabato 25 marzo, la Viterbese ospita la Lucchese, con una nuova guida tecnica.

La sconfitta maturata nel finale all’Armando Picchi di Ardenza contro il Livorno, ha infatti convinto la società laziale a sostituire l’allenatore Cornacchini con il viterbese doc, Rosolino Puccini. A Cornacchini ed al suo staff sono state deleterie le tre sconfitte consecutive della compagine laziale che ora vede a rischio anche la partecipazione ai playoff. La Lucchese invece è riuscita a ritrovare il successo dopo 6 turni senza vittorie, battendo al Porta Elisa il Pro Piacenza. Dopo l’ultimo turno la classifica vede quindi i laziali al decimo posto, ultimo utile per i playoff, appaiata con 41 punti proprio al Pro Piacenza e davanti di un punto rispetto alla Lucchese: quella odierna diventa quindi una sfida diretta molto importante. Il nuovo allenatore ha preso in mano la Viterbese dall’allenamento del martedì, ed insieme al suo vice Massimiliano Nardecchia, cercherà d’infondere nuova vitalità alla squadra. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Nella gara di andata ad imporsi furono i rossoneri, con il punteggio di 2–1 in una partita in cui la squadra di Galderisi era passata in vantaggio per prima, al 29’ del primo tempo grazie alla rete messa a segno da De Feo. Nella ripresa grandi attacchi da parte della formazione ospite che riusciva a trovare il pareggio al 39’ con il senegalese Diop, poco dopo però la rete decisiva firmata da Terrani, poi passato al Perugia, su calcio di rigore. Una gara molto nervosa, con 8 ammonizioni e l’espulsione del rossonero Bruccini poco prima del pareggio della Viterbese, seguita da quelle del tecnico Galderisi e di Di Masi, entrambi dalla panchina, nei minuti di recupero.

Nel match dello scorso turno contro il Livorno, la Viterbese pensava di aver portato ormai a casa un punto, ma ha subito la beffa a 5 minuti dalla fine con la rete del brasiliano Murilo, che Foscarini aveva fatto entrare nella ripresa. Nel finale di gara è arrivata anche l’espulsione di Tortolano, che dunque non potrà essere a disposizione del nuovo tecnico contro la Lucchese. Che nel week-end scorso è tornata alla vittoria (1-0), non senza sofferenza, contro il Pro Piacenza.

Una gara veramente a senso unico quella del Porta Elisa, che era anche uno scontro diretto e che ha visto il risolutore in Fanucchi. Il portiere Di Masi è stato quasi inoperoso per tutta la gara e la vittoria della Lucchese è stata meritata. Nel primo tempo ghiotta occasione per Cecchini che non ha colpito bene di testa e nel secondo un legno per Tavanti, che prima ha colto la traversa e poi ha visto Fumagalli deviare in angolo il suo tiro. Nei minuti finali nervosismo ed alla fine Galderisi ha incassato l’ammonizione di De Feo, che era diffidato, e l’espulsione di Ciro Capuano.

Probabili formazioni: mister Puccica dovrebbe, almeno inizialmente, confermare il 4-3-3 impiegato più volte dal suo precedessore. Previsti Iannirilli in porta, in difesa da destra a sinistra Celiento, Miceli, Diurna e Pacciardi. A centrocampo Cruciani, Cuffa e Doninelli, davanti Jefferson supportato dagli esterni Jallow e Neglia. 5-3-2 invece per la Lucchese con Di Masi a difesa della porta, Brusacà in difesa al posto di Capuano, Dermaku ed Espeche a completare il pacchetto arretrato. Sulle fasce Tavanti e Cecchini, in mezzo al campo Bruccini, Mingazzini e Fanucchi, davanti Merlonghi e Raffini.

Quote: su PaddyPower.it troviamo il segno 1 per il successo della Viterbese a 2,20, il segno X per il pareggio a 3,05 e il segno 2 per la vittoria della Lucchese a 3,25. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Viterbese Lucchese sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

© Riproduzione Riservata.