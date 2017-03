Albinoleffe Modena/ Info streaming video-diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Albinoleffe Modena (LAPRESSE)

DIRETTA ALBINOLEFFE MODENA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Albinoleffe Modena sarà diretta dall’arbitro Giovanni Ayroldi della sezione di Molfetta, assistito dai guardalinee Andrea Trovatelli di Pistoia e Marco Pancioni di Arezzo. Per la 31esima giornata del campionato di calcio di Lega Pro, nel girone B si affrontano l'Albinoleffe e il Modena, che saranno impegnati domenica 26 marzo alle ore 16.30 allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo.

I padroni di casa stanno viaggiando a pieno ritmo in zona playoff e al momento stazionano all'ottavo posto grazie a tre vittorie nelle ultime quattro partite. Importantissime le due vittorie consecutive di misura contro il Teramo e il Sudtirol, che hanno consentito alla squadra bergamasca di operare il sorpasso sul Bassano Virtus e sul Feralpisalò. La compagine seriana ha l'occasione per proseguire l'ottimo momento e mettere ulteriore distanza fra sé e l'undicesimo posto occupato dal Santarcangelo. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Il Modena all'inizio del girone di ritorno sembrava una squadra in salute e in ripresa dopo la prima parte negativa di stagione. I canarini però non vincono da oltre un mese, e nelle ultime quattro sfide hanno ottenuto un solo punto, rimediando tre sconfitte. La squadra al momento dovrebbe disputare i playout, spareggio decisivo per non retrocedere fra i dilettanti al termine della stagione.

Per la sfida di domenica 26 marzo, l’Albinoleffe deve rinunciare solo al lungodegente Achille Coser, infortunatosi lo scorso ottobre. Rientra a disposizione del tecnico Massimiliano Alvini il difensore centrale Fabio Gavazzi, che ha scontato un turno di squalifica per somma di ammonizioni. Fra i diffidati invece resta il mediano Massimo Loviso, che dovrà prestare attenzione a non ricevere la quinta ammonizione stagionale. La formazione sarà schierata con il modulo 3-5-2 e il portiere titolare sarà Nordi. In difesa Zaffagnini, Mondonico e Crosta, sulle fasce giocheranno Gonzi e Cortellini, per vie centrali invece previsti Di Ceglie, Giorgione e capitan Loviso. I due attaccanti saranno Mastroianni e Montella.

Il Modena recupera in rosa il mediano Daniele Giorico, squalificato nel match precedente, ma dovrà ancora rinunciare ai due centrocampisti Wilfred Osuji e Simon Laner, alle prese con i rispettivi acciacchi fisici. La lista dei calciatori diffidati annovera gli attaccanti Angelo Nolè, Adama Diakitè e Abou Diop. Mister Ezio Capuano utilizzerà il modulo di gioco 3-4-3, impiegando fra i pali l'estremo difensore Manfredini. In difesa spazio a Milesi, Ambrosini e Fautario, a centrocampo gli esterni Calapai e Popescu e gli interni Schiavi e Remedi. a completare la formazione titolare degli emiliani ci saranno i tre attaccanti, i due laterali Basso e Nolè e la punta centrale Diop.

L’Albinoleffe tenterà probabilmente di arginare la difesa modenese con il lavoro degli esterni di centrocampo, abili a saltare l'uomo e a proporre palloni invitanti per le punte. Il Modena dal canto suo non andrà a Bergamo per difendersi, ma proverà a rendere la vita difficile ai bergamaschi con il lavoro delle tre punte e in particolare delle due ali d'attacco, sulle quali dovrebbe confluire la maggior parte delle azioni offensive.

Quote: Betclic.it favorisce il segno 1 per la vittoria casalinga dell’Albinoleffe, opzione valutata 1,90. Il segno X per il pareggio finale corrisponde a quota 3,15, mentre il segno 2 per il successo esterno del Modena vale 3,90. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Albinoleffe Modena sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest’anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d’interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

