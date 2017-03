Ancona Sudtirol/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Ancona Sudtirol (LAPRESSE)

DIRETTA ANCONA SUDTIROL: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE B) - Ancona Sudtirol sarà diretta dall’arbitro Aristide Capraro della sezione di Cassino, assistito dai guardalinee Claudio Cantiani di Venosa e Nicola Mariottini di Arezzo. Partita valida per la trentunesima giornata del campionato di Lega Pro (girone B), e in programma dalle ore 16:30 di domenica 26 marzo 2017. Sorta di ultima spiaggia per i marchigiani, che si trovano ultimi in classifica staccati di tre punti dal Teramo penultimo dopo una serie negativa pesantissima, che ha portato i biancorossi a raccogliere solamente un punto nelle ultime nove partite di campionato. E così dopo Brini anche il secondo allenatore stagionale è saltato, con Pagliari che ha rassegnato le dimissioni dopo l'ennesima sconfitta casalinga contro il Pordenone. Al suo posto è arrivato Tiziano De Patre, che eredita una situazione difficilissima e proverà innanzitutto a far risalire l'Ancona verso la zona play out.

Obiettivo minimo per evitare una retrocessione in Serie D che sarebbe molto pesante da sostenere anche dal punto di vista societario. Momento delicato anche per il Sudtirol che si trova ad affrontare la trasferta marchigiana reduce da tre sconfitte consecutive, subite contro Sambenedettese, Pordenone e Albinoleffe. Il ko contro i seriani ha ridotto a tre per gli altoatesini le lunghezze di vantaggio rispetto alla zona play out. Anche la panchina del tecnico William Viali è dunque saltata questa settimana, col mister sostituito dal nuovo allenatore del Sudtirol, Alberto Colombo.

Probabili formazioni: l’Ancona dovrebbe schierarsi con Anacoura in porta e linea difensiva a quattro con Barilaro terzino destro, Nicolao terzino sinistro, Cacioli e Luca Ricci centrali. A centrocampo il ghanese Agyei e Zampa, come centrali arretrati alle spalle di Voltan, Frediani e Bariti che avranno compiti da incursori offensivi alle spalle dell'unica punta, Del Sante. Il Sudtirol dovrebbe rispondere con Marcone in porta, Bassoli e Di Nunzio centrali arretrati, Tait esterno basso a destra e Sarzi sulla corsia opposta. Furlan e Bertoni saranno i centrali di centrocampo, mentre sulle fasce dovrebbero agire inizialmente Broh, classe 1997 di origini ivoriane, e Michael Cia. Tandem Gliozzi-Lupoli confermato sul fronte offensivo.

Nella sua avventura alla guida dell’Ancona, De Parte dovrebbe partire con il 4-2-3-1 alla ricerca di punti, che servono come il pane alla formazione marchigiana. Le tensioni recenti con i tifosi non hanno aiutato i biancorossi, proverà ad approfittarne il Sudtirol allenato dal nuovo tecnico Colombo con un 4-4-2 che dovrà però innanzitutto ritrovare equilbrio. Prima delle ultime tre sconfitte gli altoatesini sembravano in grado di puntare anche al decimo posto e ai play off, ora devono invece innanzitutto guardarsi le spalle.

Le principali agenzie di scommesse prevedono equilibrio: snai.it propone il segno 1 per la vittoria dell'Ancona a quota 2,70, il segno X per il pareggio finale a 3,00 e il segno 2 per il colpo esterno del Sudtirol a quota 2,65. Come tutte le partite del campionato di Lega Pro e della Coppa Italia di categoria, anche Ancona Sudtirol sarà trasmessa in diretta streaming video sul sito internet sportube.tv; da quest'anno il servizio del canale web Lega Pro Channel è a pagamento, per seguire le partite d'interesse si può acquistare uno dei pacchetti proposti dal portale. (Carlo Necchi)

