Azerbaijan Germania/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, risultato live (oggi, 26 marzo)

Diretta Azerbaijan Germania (LAPRESSE)

DIRETTA AZERBAIJAN GERMANIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, RISULTATO LIVE (OGGI, 26 MARZO) - Azerbaijan Germania sarà diretta dall’arbitro italiano Daniele Orsato, assistito dai guardalinee Mauro Topolini e Riccardo Di Fiore e dal quarto uomo Marco Guida. Partita in programma domenica 26 marzo 2017 alle ore 18:00, nella cornice del Tofig Bahramov Republican stadium di Baku. La Germania occupa la prima posizione nel Gruppo C delle qualificazioni mondiali, dopo aver vinto quattro partite su quattro, e vuole continuare un filotto più che positivo contro un'avversaria sicuramente abbordabile. Ma l'Azerbaigian avrà dalla sua la grandissima voglia di fare uno sgambetto ai campioni del mondo in carica che arrivano a questa sfida da favoriti. CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

Una gara che sulla carta sembra senza storia e che potrebbe però essere ricca di insidie visto che si affronteranno due squadre che sanno giocare bene a calcio. Gli azeri tra l'altro sono in terza posizione nel girone con 7 punti, gli stessi dell’Irlanda del Nord che è davanti per differenza reti, per cui possono ancora sognare la qualificazione ai Mondiali 2018. Si preannuncia una bella sfida e che potrebbe essere ricca di gol visto il peso offensivo della Germania che non vorrà certo sfigurare al cospetto di un avversario non temibile.

Probabili formazioni: i padroni di casa dell’Azerbaijan dovrebbero scendere in campo con il modulo 4-1-4-1. In porta Agayev con Mirzabekov, Medvedev, Huseynov e Dasdamirov a comporre la linea difensiva. A centrocampo Garayev a fare da schermo, mentre più avanti agiranno Makhmudov e Amirquliyev con Qurbanov ed Ismaylov a giocare sugli esterni. L'unica punta sarà Sheydaev, il più pericoloso fin qui per la nazionale dell'Azerbaigian. Nella Germania invece Joachim Loew non vorrà commettere passi falsi, visto che in caso di successo potrebbe già mettere un’ipoteca sulla qualificazione ai Mondiali.

La nazionale tedesca giocherà col 4-2-3-1 che vedrà Neuer in porta e in difesa Kimmich (destra), Hummels, Boateng ed Hector (sinistra) in difesa. A centrocampo, senza Khedira infortunato, giocheranno Kroos e Rudy mentre sulla trequarti spazio all’indisioso trio composto da Draxler, Ozil e Muller. In avanti l'unica punta sarà Mario Gomez. L'ex attaccante della Fiorentina ha segnato 10 gol in 26 presenze stagionali con il Wolfsburg. Chiaramente sbilanciati i pronostici delle agenzie di scommesse per questa sfida. snai.it alza il segno 1 per la vittoria dell’Azerbaijan a quota 20,00, mentre il segno 2 per il successo esterno della Germania si appiattisce a quota 1,11. Il segno X per l’eventuale pareggio moltiplicherà per 9 la posta in palio.

La partita delle qualificazioni Mondiali tra Azerbaijan e Germania sarà trasmessa in diretta tv da Sky sul canale Calcio 2 HD, il numero 252: telecronaca dalle ore 18:00. I clienti Sky abbonati al pacchetto Calcio potranno seguire il match anche in diretta streaming video, tramite l’applicazione SkyGo disponibile per pc, tablet e smartphone; per i non abbonati al pacchetto Calcio il codice d’acquisto pay-per-view è 499741. Sui canali Sky Sport 1 HD (il numero 201) e Super Calcio HD (n.206) andrà in onda Diretta Gol European Qualifiers, con aggiornamenti live da tutti i campi della serata. (Carlo Necchi) CLICCA QUI PER I RISULTATI DELLE QUALIFICAZIONI MONDIALI

© Riproduzione Riservata.