Bari-Novara / Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

DIRETTA BARI NOVARA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 26 MARZO) - Bari Novara, diretta dal signor Pasqua di Tivoli, domenica 26 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà il posticipo serale che chiuderà ufficialmente il programma dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Appuntamento estremamente importante per i pugliesi padroni di casa, che sono reduci dal pesante poker subito in trasferta a Trapani, che ha un po' raffreddato gli entusiasmi attorno alla scalata in classifica della formazione pugliese.

Questo perché il Bari è incappato nella seconda sconfitta consecutiva in trasferta, dopo quella subita a Chiavari contro la Virtus Entella. Due ko intermezzati dall'importantissima vittoria contro il Frosinone che aveva dimostrato come la squadra di Colantuono possa coltivare sicuramente ambizioni di Serie A in chiave play off, ma servirà continuità non solo in questo match contro i piemontesi, ma anche nei prossimi incontri da giocare fuori casa. Anche il Novara, d'altronde, può puntare ai play off, attualmente al settimo posto a braccetto con lo Spezia in quella che è una vera e propria bagarre per qualificarsi agli spareggi per la massima serie.

La formazione allenata da Boscaglia la scorsa settimana ha forse perduto un'opportunità importante, visto che vincendo ad Avellino avrebbe compiuto un balzo decisivo verso il quarto posto occupato dal Benevento, che al momento è lontano solo tre punti. Il rendimento del Novara in questo girone di ritorno si sta dimostrando comunque particolarmente costante, e quello di Bari per i piemontesi potrebbe essere un vero e proprio esame di maturità per sperare di essere protagonisti da qui alla fine della stagione.

Allo stadio San Nicola si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Bari schierato con Micai a difesa della porta, mentre Tonucci, lo svizzero Daprelà e Suagher saranno i titolari nella difesa a tre. A centrocampo giocheranno Capradossi sulla corsia laterale di destra e Galano sulla corsia laterale di sinistra, mentre il ceko Macek e l'albanese Basha si muoveranno per vie centrali sulla linea mediana. In attacco, tridente composto da Furlan, Brienza e Floro Flores.

Risponderà il Novara con lo svizzero Da Costa estremo difensore dietro una linea difensiva a tre composta dal danese Troest, da Chiosa e da Lancini. L'esterno laterale di destra a centrocampo sarà il polacco Kupisz, mentre il laterale mancino sarà Calderoni e i due centrali sulla mediana Cinelli e Casarini. Orlandi sarà confermato avanzato con compiti da trequartista, alle spalle delle due punte che saranno Macheda, in gol nell'ultima trasferta di Avellino, ed il bulgaro Galabinov.

Il tecnico del Bari, Colantuono, ha provato ad impostare una squadra offensiva nelle ultime settimane, con il 3-4-3 visto anche nella pur sfortunata trasferta di Trapani. Una scelta che ha pagato con uno scontro diretto molto delicato contro il Frosinone, ma che nelle partite giocate lontano dal San Nicola ha costretto i biancorossi a cedere molto sul piano difensivo. 3-4-1-2 per il Novara di Boscaglia che nelle ultime nove partite disputate in campionato ha ottenuto quattro vittorie e cinque pareggi, con l'ultima sconfitta che risale al 21 gennaio scorso sul campo di Trapani, diventato molto caldo nel girone di ritorno. Gli ultimi pareggi contro Pro Vercelli ed Avellino hanno avuto però l'effetto di smorzare l'entusiasmo di una scalata che sembrava irresistibile come quella del Bari: ad entrambe le squadre è mancato l'ultimo passo per puntare almeno al quarto posto, finora.

Il Bari in casa, al di là delle ultime incertezze esterne, ha dimostrato di avere un'altra marcia e i bookmaker ne tengono conto, con vittoria interna pugliese considerata il risultato più probabile per gli scommettitori. Bwin quota 2.05 l'affermazione dei pugliesi ed alza fino a 4.20 la quota relativa alla vittoria piemontese in trasferta, mentre l'eventuale pareggio viene proposto ad una quota di 3.25 da Paddy Power. Bari-Novara, domenica 26 marzo 2017 alle ore 20.30, sarà trasmessa in diretta tv esclusiva per gli abbonati Sky che si collegheranno sul canale 251 del satellite (Sky Calcio 1 HD), senza dimenticare per loro la possibilità di seguire la diretta streaming video via internet della partita sul sito skygo.sky.it.

