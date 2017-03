Carpi Perugia/ Info streaming video e diretta tv, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Carpi Perugia, Foto LaPresse

DIRETTA CARPI PERUGIA: INFO STREAMING VIDEO E TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (SERIE B 2017, OGGI 26 MARZO) - Carpi Perugia, diretta dal signor Pezzuto di Lecce, domenica 26 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà una sfida d'alta classifica nel programma dell'undicesima giornata di ritorno del campionato di Serie B. Una sorta di ultima chiamata per gli emiliani che dopo aver ceduto di schianto la scorsa settimana in casa contro la capolista Spal, dovranno dimostrare di poter lanciare l'assalto alla zona play off che al momento dista due punti in classifica.

La squadra di Castori da inizio stagione si è assestata nella zona medio alta nella classifica, senza raggiungeremai quei livelli di eccellenza che i tifosi avrebbero sperato per centrare un immediato ritorno in Serie A, dopo la retrocessione dalla massima serie dell'anno scorso. Sta iniziando invece a credere sempre di più nell'obiettivo del grande salto il Perugia, che con il rotondo tre a uno rifilato la scorsa settimana al Benevento si trova a un solo punto dai sanniti quarti, anche se il terzetto di testa è ancora molto lontano.

Gli umbri stanno crescendo esponenzialmente nelle prestazioni e potrebbero davvero giocarsi i play off con ottime ambizioni, anche se va sottolineato come dal Benevento quarto in giù la classifica del campionato cadetto sia ancora estremamente corta, e fra i quarantotto punti dei sanniti e i quarantatré punti della formazioni undicesima in classifica, ovvero il Carpi, tutto sembra davvero ancora possibile. Lo scontro dello stadio Cabassi aiuterà senz'altro a schiarire le idee, considerando che una nuova sconfitta interna rappresenterebbe per i padroni di casa una sorta di resa ideale nella lotta per un posto in Serie A.

Le probabili formazioni dell'incontro: il Carpi scenderà in campo con lo sloveno Belec alle spalle di una linea difensiva a quattro che vede il suo connazionale Struna impiegato come terzino destro, il polacco Lasicki e Gagliolo a giocare come centrali della retroguardia mentre l'esterno mancino sarà Poli. A centrocampo le fasce saranno presidiate da Letizia sulla corsia di destra e da Fedato sulla corsia di sinistra, mentre il senegalese Mbaye e Lollo saranno i due centrali. In avanti ci sarà Kevin Lasagna, autore dell'unico gol dei biancorossi nel pesante uno a quattro subito contro la Spal, a far coppia con il nigeriano Mbakogu.

Il Perugia avrà invece in campo Brignoli tra i pali, mentre al centro della difesa al fianco di Volta mancherà Belmonte, espulso per doppia ammonizione contro il Benevento. Giocherà al suo posto Alberto Dossena, mentre Del Prete sarà impiegato in posizione di terzino destro e Di Chiara in posizione di terzino sinistro. A centrocampo spazio a Matteo Ricci, a Brighi e ad Acampora, mentre nel tridente offensivo, dopo l'eccellente prova della settimana scorsa contro il Benevento, saranno confermati Nicastro, Di Carmine e Guberti.

Contro la Spal, Castori ha proposto un Carpi a due punte per provare a sostenere meglio la linea d'attacco, ma nel 4-4-2 degli emiliani è stata la difesa a tradire, con i biancorossi troppo poco incisivi e soprattutto preda costante dei contropiede della formazione avversaria. Ormai equilibratissimo il 4-3-3 di Bucchi nel Perugia. Nelle ultime dieci partite di campionato gli umbri hanno perso solamente sul campo della lanciatissima Spal e sembrano davvero in grado di partcipare ai play off per puntare al bersaglio grosso, con la Serie A che manca ormai da tredici anni, e non solo come semplici comparse.

Nonostante il trend dei risultati recenti favorisca il Perugia, il Carpi viene considerato favorito dai bookmaker con successo interno quotato 2.30 da Bet365, mentre William Hill moltiplica per 3.00 quanto investito sull'eventuale pareggio e Paddy Power offre invece a 3.60 la quota relativa al successo esterno degli umbri. La diretta tv di Carpi-Perugia, domenica 26 marzo 2017 alle ore 15.00, sarà un'esclusiva per gli abbonati alla pay tv satellitare che potranno seguire il match sul canale Sky Calcio 2 HD, numero 252 del bouquet. Per tutti gli abbonati Sky diretta streaming video con un collegamento via internet sul sito skygo.sky.it.

