Casertana Cosenza/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, risultato live

DIRETTA CASERTANA COSENZA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Casertana Cosenza, diretta dal sig. Prontera di Bologna, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una delle sfide che apriranno il programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. Si ritroveranno di fronte due formazioni che nell'ultimo weekend hanno confermato il trend relativo all'ultimo periodo di campionato. Vincenti i campani sul sempre difficile campo dell'Unicusano Fondi, perdenti i calabresi nella sfida disputata contro la Juve Stabia in casa, con le Vespe che allo stadio Marulla hanno ritrovato brillantezza dopo un periodo decisamente grigio. Al momento Casertana e Cosenza sono dunque appaiate al settimo posto in classifica, a quota quarantatre punti. Con la Paganese undicesima lontana tre lunghezze ed il Catania subito dopo solo a quattro, la partecipazione ai play off è ancora in bilico per entrambe le squadre. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Centrare la post season sarebbe un successo per la squadra di Andrea Tedesco, considerando le difficoltà e gli alti e bassi incontrati nel corso di questa stagione. Si tratterebbe invece di un flop senz'altro difficile da digerire per i silani che fino a qualche settimana fa sembravano in lotta almeno per il quinto posto, ma che con soli sette punti ottenuti nelle ultime sette partite di campionato hanno fatto di nuovo registrare una flessione significativa di un rendimento che non è mai stato, sin dall'inizio della stagione, davvero all'altezza per l'alta classifica.

Le probabili formazioni che si affronteranno nel pomeriggio di domenica. La Casertana schiererà Ginestra tra i pali, Finizio sull'out difensivo di destra e l'uruguaiano Ramos sulla fascia opposta, mentre D'Alterio e Rainone presidieranno la zona centrale della retroguardia. A centrocampo spazio a Carriero, De Marco e al croato Rajcic nel terzetto titolare, mentre nel tridente offensivo Ciotola guiderà l'attacco affiancato dall'argentino Corado (questi ultimi decisivi con i loro gol nella trasferta di Fondi) e Cisotti. Risponderà il Cosenza con Perina dietro la linea difensiva a quattro schierata dalla fascia destra alla fascia sinistra con D'Anna, Tedeschi, Blondett e D'Orazio. A centrocampo i tre titolari saranno Mungo, Caccetta e Calamai, mentre il francese Baclet, autore di una doppietta purtroppo inutile per i cosentini contro la Juve Stabia, guiderà il tridente offensivo affiancato da Letizia e da Statella.

4-3-3 da una parte e dall'altra, con la squadra di Andrea Tedesco che ha recuperato comunque sei punti nelle ultime sette giornate a quella guidata da De Angelis. Va detto che il rendimento della Casertana è stato nell'ultimo periodo piuttosto disomogeneo, con i campani che hanno perso in casa contro la Vibonese e pareggiato col Messina negli ultimi tre match interni. Male anche il Cosenza lontano dal Marulla nell'ultimo periodo, con i rossoblu silani che non vincono in trasferta dallo scorso 28 gennaio, quando riuscirono a passare sul campo del Melfi con un secco due a zero.

I bookmaker concedono i favori del pronostico alla Casertana, con vittoria dei padroni di casa fissata a 2.25 da William Hill, mentre Paddy Power offre a 3.10 la quota relativa al pareggio e l'eventuale successo dei calabresi in trasferta viene invece quotato 3.20 da Sisal Matchpoint. Casertana-Cosenza, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, potrà essere seguita in diretta streaming video da tutti gli abbonati al sito sportube.tv, mentre non sarà disponibile su nessun canale la diretta tv. (Stefano Belli) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

