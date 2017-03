Catania Foggia/ Info streaming video e diretta Sportube, probabili formazioni, quote, orario, risultato live

Diretta Catania Foggia, Foto LaPresse

DIRETTA CATANIA FOGGIA: INFO STREAMING VIDEO SPORTUBE.TV, PROBABILI FORMAZIONI, QUOTE, ORARIO, RISULTATO LIVE (OGGI, LEGA PRO 2017 GIRONE C) - Catania Foggia, diretta dal signor Amoroso di Paola, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, sarà una sfida dal sapore di big match nel girone C, nel programma della dodicesima giornata di ritorno del campionato di Lega Pro. I foggiani sono reduci infatti dalla vittoria più importante della stagione, il rotondo tre a zero nel derby contro il Lecce che ha portato per la capolista da uno a quattro i punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice.

I salentini restano l'unica squadra potenzialmente in grado di insidiare il primato dei ragazzi di Stroppa, ma la supremazia esercitata dai rossoneri nel big match di domenica scorsa è stata assolutamente indiscutibile. Con ancora otto giornate di campionato da disputare nella corsa al salto diretto in Serie B tutto può ancora succedere, e l'esame di Catania sarà subito molto complicato per i Satanelli. Gli etnei vedono i play off lontani ancora solo un punto, ma dopo aver cambiato tre allenatori nel giro di poche settimane sembrano quasi rassegnati a chiudere con una tranquilla salvezza un campionato iniziato con il fardello di sette punti di penalizzazione. CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

Il passaggio in panchina nel giro di poche settimane da Rigoli a Petrone e infine a Pulvirenti sembra aver disorientato la squadra, che ha incassato tre sconfitte consecutive contro Melfi, Lecce e Paganese e sembra aver perso la voglia di rimonta in classifica che aveva contraddistinto la prima metà della stagione.

Allo stadio Massimino di Catania si troveranno di fronte queste probabili formazioni. Padroni di casa in campo con Pisseri in porta dietro la difesa a tre composta dal brasiliano Drausio, da Bergamelli e da Marchese. Sulla fascia destra si muoverà Parisi e sulla fascia sinistra Di Grazia, autore dell'illusorio gol del pareggio per gli etnei nella trasferta di Pagani.

L'argentino Scoppa, Biagianti e Fornito giocheranno per vie centrali a centrocampo, mentre il portoghese Tavares in avanti sarà affiancato da Pozzebon. Risponderà il Foggia con Guarna a difesa della porta, Martinelli e Coletti al centro della difesa mentre Loiacono sarà impiegato in posizione di terzino destro e Rubin in posizione di terzino sinistro. Deli, Agazzi e Vacca a centrocampo formeranno il terzetto titolare alle spalle di Mazzeo, Chiricò e Di Piazza, che partiranno dal primo minuto nel tridente offensivo.

Pulvirenti confermerà il 3-5-2 come modulo per il Catania, mentre Stroppa schiererà il Foggia con il solito 4-3-3. La prestazione dei pugliesi nel big match contro il Lecce è stata straripante, mentre in casa della Paganese il Catania ha provato a lottare, ma ha dimostrato di avere qualcosa in meno rispetto agli avversari a questo punto della stagione. Passare anche l'ostacolo di Catania, dopo aver travolto il Lecce, significherebbe comunque per il Foggia una vera ipoteca sulla Serie B.

Il momento di forma delle due squadre è inequivocabile, e per il Foggia i favori del pronostico da parte dei bookmaker, nonostante la difficoltà insita in una trasferta come quella di Catania, sono quasi d'obbligo. William Hill quota 1.80 la vittoria esterna pugliese, mentre Eurobet propone a 3.50 la quota dell'eventuale pareggio e Paddy Power moltiplica per 5.00 quanto investito sul successo interno dei siciliani. Sportube.tv trasmetterà in esclusiva per i suoi abbonati la diretta streaming video di Catania-Foggia, domenica 26 marzo 2017 alle ore 14.30, mentre non ci sarà invece diretta tv per l'incontro. (Stefano Belli) CLICCA QUI PER I RISULTATI E LA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI LEGA PRO 2016-2017 (31^GIORNATA)

